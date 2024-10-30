Almanya sığınmacılara yapılan maddi yardımı kısıyor

Almanya'da sığınmacılara, hayatlarını idame ettirebilmeleri için verilen maddi yardımların miktarı, 1 Ocak 2025'ten itibaren azaltılıyor.

İltica başvurusunda bulunan sığınmacılara aktarılan aylık para yardımı; kişinin yaşı, yaşadığı konut ve aile durumu göz önünde bulundurularak 13 ila 19 euro düşürülecek.

DW Türkçe'nin haberine göre; Almanya Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tarifelere göre, tek başına yaşayan sığınmacılara verilen aylık yardım 460 eurodan 441 euroya düşürülüyor. Aynı evde yaşayan çiftlere ya da toplu barınma merkezlerinde kalan sığınmacılara yeni dönemde, bugüne dek olduğu gibi kişi başı 413 euro değil, 397 euro ödenecek. Çocuklara, gençlere ve 25 yaşın altında bekâr olup ailesi ile yaşayanlara verilen aylık yardımlar da 397 euronun da altına çekiliyor.

PARA YARDIMI DIŞINDA DESTEKLER DE VAR

Sığınmacı statüsünde olanlara devlet bütçesinden sağlanan aylık para desteğinin miktarı geçen yıl önemli ölçüde artırılmıştı. Alman devleti sığınmacılara para yardımının yanı sıra gerekli durumlarda erzak, giyim, ev eşyası vs. gibi ayni yardımlarda da bulunabiliyor. Kalınan merkezler ve konutların kira, ısınma ve elektrik giderleri de ayrıca karşılanıyor. Sığınmacılara yapılan maddi yardımın miktarı her yıl fiyatların durumu ve net maaşlar gözetilerek yeniden hesaplanıyor.

Bunun için uygulanan hesaplama yöntemine göre, 2025 yılının başında vatandaşlara ve oturma iznine sahip yabancılara verilen sosyal yardım ile vatandaşlık parası için de aslında daha düşük bir değer ortaya çıkacaktı. Ancak bu kalemlerdeki ödenekler ilgili koruma kanunu ile sabit tutulduğu için herhangi bir azaltmaya gidilemiyor. Sosyal İşler Bakanlığına göre söz konusu kanun Sığınmacılara Yardım Yasası için geçerli olmadığından burada indirim yapılabiliyor.