Almanya, STK'lara maddi desteğini artırıyor

Alman hükümeti, 2026 bütçesinde sivil toplum kuruluşları (STK) için ayrılan kaynağı 10 milyon avro yükseltilerek 191 milyon avroya yükseltecek.

Federal Aile Bakanı Karin Prien, “Bu ek bütçe, koalisyon sözleşmesinde kararlaştırılan değerlendirme ve etkinlik kontrolünden sonra programın içerik ve yapısal olarak yeniden düzenlenmesi için kullanılacak” dedi.

Ancak karar muhalefet cephesinde eleştirileri de beraberinde getirdi. Hür Demokrat Partili (FDP) Linda Teuteberg, hükümetin STK’lara yönelik destek politikasını sorguladı. Teuteberg, “Son yıllarda bu destekler nicel olarak artırıldı ama kalite konusunda ciddi soru işaretleri var. Öyle projeler var ki, bunların özgür-demokratik temel düzene bağlılığı bile tartışmalı” dedi.



Göçmen karşıtı olarak bilinen ve sağcı söylemleriyle dikkat çeken Almanya İçin Alternatif Parti (AfD) ise, haziran ayında verdiği bir önergeyle “siyasi STK’ların kamu kaynaklarıyla finanse edilmesinin yasaklanmasını” istemişti.