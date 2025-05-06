Almanya tarihinde ilk: Meclis birinci turda başbakan seçemedi

Almanya'da parlamento genel kurulu yeni başbakanı seçmek için toplandı.

Başbakan seçilmesi beklenen Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz, ilk turda yeterli sayıya ulaşamadı.

İLK TURDA 18 FİRE

Koalisyondaki CDU ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) toplam 328 oyu olmasına rağmen Merz ilk turda 310 oy aldı, Merz'in başbakanlığının parlamento tarafından onaylanması için 316 oy alması gerekiyor.

Oylamaya katılan 307 milletvekili Merz'in başbakanlığına 'hayır' oyu kullanırken 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından, Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara verdi.​​​​​​​

İkinci oturumda da Merz 316 oya ulaşamazsa üçüncü oturumda salt çoğunluk aranacak. Merz'in en kötü ihtimalle üçüncü turda başbakan seçilmesi bekleniyor.

2'NCİ OYLAMA NE ZAMAN?

Parlamentonun alt kanadı Bundestag'ın, Merz'i ya da başka bir adayı salt çoğunlukla başbakan seçmek için 14 günü var. İkinci turun ne zaman yapacağı henüz belli değil. The Guardian muhabiri Jakub Krupa'nın aktardığına göre Merz'in yurt dışı ziyaretleri nedeniyle ekibi, ikinci tur oylamanın bugün ilerleyen saatlerden yapılmasını talep edecek.

"İMAJ KAYBI"

Öte yandan bu sonuç, modern Alman tarihinde bir başbakan adayının ilk turda başarısız olduğu ilk seçim olarak kayıtlara geçti. Analistler ve yorumcular, bunun 69 yaşındaki Merz için büyük bir imaj ve repütasyon kaybı olduğunu vurgularken CDU'nun ikinci turun bugün yapılmasına yönelik ısrarının amacının bu imajı düzeltmek olduğunu belirtiyorlar.

Ancak BBC Türkçe, CDU'nun bir 'utanç verici yenilgi' daha alma riskiyle yüzleşmemek için ikinci tur oylamanın bugün yapılması talebinden vazgeçebileceğini kaydetti.

İlk tur seçimlerinin ardından Merz kurmaylarıyla bir araya geldi. Diğer siyasi partiler de kendi gruplarıyla toplantıya geçti.

23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 oyla birinci olmuştu.