Almanya Türk Toplumu erken seçim için güç birliği yapıyor

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken seçimler öncesinde, Almanya Türk Toplumu (TGD) geniş kapsamlı bir seçim kampanyası başlattı. TGD Eş Başkanları Gökay Sofuoğlu ve Aslıhan Yeşilkaya-Yurtbay, “Bu kampanya, toplumumuzun sesi olmak ve demokrasiyi savunmak için başlatıldı. Gücümüzü birleştiriyoruz, birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

TGD Eş Başkanları Gökay Sofuoğlu ve Aslıhan Yeşilkaya-Yurtbay liderliğinde yürütülen çalışmalarda, eski TGD Başkanı ve kampanya sorumlusu Kenan Kolat önemli bir rol üstleniyor.

TGD’nin seçim kampanyası, sadece Türk toplumunu değil, tüm demokratik kesimleri birleştirmeyi hedefliyor. Eyaletlere yayılan çalışma merkezleri, geniş çaplı iş birlikleri ve gençlerin katılımıyla kampanya, Almanya’daki demokratik sürece daha güçlü bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

EYALETLERDE SEÇİM ÇALIŞMA MERKEZLERİ KURULUYOR

TGD, Almanya’nın tüm eyaletlerinde seçim çalışma merkezleri kurarak, Türk kökenli seçmenlerin bilinçlendirilmesini ve sandığa katılımın artırılmasını hedefliyor. Bu merkezlerde bilgilendirme toplantıları düzenlenecek, seçmen kaydı işlemleri desteklenecek ve toplumsal dayanışma vurgulanacak.

Kampanyada, sivil toplum kuruluşları, camiler, cemevleri ve derneklerle yakın iş birliği kuruluyor. Bu girişimle, farklı inanç ve kültür gruplarının bir araya gelmesi sağlanarak toplumsal dayanışma ve demokratik değerler ön planda tutulacak.

TGD, Almanya’da yaşayan 1 milyonun üzerindeki Türk kökenli Alman vatandaşını demokratik sürece aktif katılım göstermeye çağırıyor. Aşırı sağın yükselişine dikkat çeken TGD, birlik ve beraberlikle demokrasiye sahip çıkılmasının önemini vurguluyor.

AŞIRI SAĞA KARŞI DEMOKRATİK İTTİFAK İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ

TGD’nin kampanyasının ana hedeflerinden biri, aşırı sağ söylemlere karşı demokratik bir cephe oluşturmak. Ayrımcılıkla mücadeleye öncülük eden TGD, bu çabayı tüm toplum kesimlerini içine alan bir dayanışma ile güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eş Başkanlar Gökay Sofuoğlu ve Aslıhan Yeşilkaya Yurtbay, kampanyayla ilgili yaptıkları açıklamada, “Bu kampanya, toplumumuzun sesi olmak ve demokrasiyi savunmak için başlatıldı. Gücümüzü birleştiriyoruz, birlikte daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.