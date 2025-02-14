Almanya Türk Toplumu'ndan (TGD) AfD Uyarısı: “Göçmenlerin düşmanı bir parti”

Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) Türk, Müslüman ve göçmen karşıtı bir parti olduğunu belirterek, "İlk iktidara geldiklerinde en fazla zarar görecek kesim göçmenler olacak. Bu yüzden gittiğimiz her yerde insanları bilgilendirmemiz ve AfD’ye neden oy verilmemesi gerektiğini anlatmamız gerekiyor" dedi.

Sofuoğlu, 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde çevrim içi basın toplantısı düzenledi.

Özellikle Adolf Hitler’in iktidara geldiği dönemdeki gelişmelerle bugünkü aşırı sağcı hareketler arasında benzerlikler bulunduğunu, AfD’nin seçim kampanyasında göçmenler için "geri dönüş uçak bileti" dağıttığını belirten Sofuoğlu, bunun 1933 dönemindeki Nazi propagandalarını anımsattığını söyledi.

Sofuoğlu, Almanya’da yıllardır kullanılmayan, aşırı sağı çağrıştıran kavramların artık açıkça dile getirildiğini ve buna karşı toplumsal bir tepkinin gösterilmemesinin endişe verici olduğunu ifade etti. Bu durumun, Almanya’daki merkez siyasetin de giderek daha sağa kaymasına neden olduğunu belirten Sofuoğlu, "Biz Almanya Türk Toplumu olarak PEGIDA yürüyüşleri başladığında bu tehlikeye dikkat çekmiştik. AfD ve PEGIDA gibi oluşumların aşırı sağın ortak havuzu haline gelebileceğini söylemiştik" diye konuştu.

Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu

"GÖÇMENLERİ HEDEF ALAN POLİTİKALAR ENDİŞE VERİCİ"

Gökay Sofuoğlu, sadece AfD’nin değil, Almanya’daki merkez partilerin de seçim kampanyalarında göçmen karşıtı söylemler kullanmasını eleştirerek, "Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) de dahil olmak üzere birçok siyasi parti, göçmenlerin sayısını nasıl sınırlandıracakları üzerine politika yürütüyor. Bu durum, Almanya’daki merkez siyasetin geldiği noktayı gözler önüne seriyor" değerlendirmesini yaptı.

Son haftalarda Almanya genelinde aşırı sağa ve onlarla işbirliği yapan partilere karşı büyük çaplı protestoların düzenlenmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Sofuoğlu, "Demokrasi güçleriyle birlikte Almanya’nın demokratik geleceği için mücadele etmek zorundayız. Bunun dışında fazla bir şansımız yok" ifadelerini kullandı.

Türkiye kökenli seçmenlere seçimlere katılım çağrısında bulunan Sofuoğlu, "Demokrasiye sahip çıkmamız ve bu ülkedeki gelecek nesiller için sandığa gidip oy kullanmamız çok önemli. Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimlerde, aşırı sağcı partilerin yükselişi ve göçmen karşıtı politikaların önüne geçebilmek için sandık başına gitmeliyiz bize sahip çıkan partilere oylarımızı vermeliyiz" dedi.

"AŞIRI SAĞIN YÜKSELİŞİNE KARŞI HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYIZ"

TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu, Almanya’da oy kullanma hakkına sahip 1,2 milyon Türkiye kökenli seçmenin sandığa gitmesinin demokratik katılım açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Son federal seçimlerde Türk kökenlilerin katılım oranı yüzde 20’nin altındaydı. Buna karşılık Türkiye’de yapılan seçimlere katılım oranı yüzde 40 ila 50 arasında. Almanya’daki seçimlerde de en azından bu seviyeye ulaşmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Demokrasi için! Ben de varım" kampanya koordinatörü Kenan Kolat ise "Demokratik değerlerimizi korumak ve aşırı sağın yükselişine karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Seçimlere katılımı artırarak bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

9 KENTTE MOBİL SEÇİM KAMPANYASI DÜZENLENECEK

TGD, 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilecek federal parlamento seçimleri öncesinde, Türkiye kökenli Alman vatandaşlarını sandığa gitmeye teşvik etmek amacıyla geniş çaplı bir kampanya başlattı.

TGD Eş Başkanı Gökay Sofuoğlu ve kampanya koordinatörü Kenan Kolat, çevrim içi basın toplantısında, kampanyanın detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, TDG, 12-22 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın farklı şehirlerinde "Demokrasi için! Ben de varım" sloganıyla mobil seçim kampanyası düzenleyecek.

Kiel, Hamburg, Essen, Koblenz, Stuttgart, Frankfurt am Main, Karlsruhe, Wiesbaden ve Hannover’de dolaşacak minibüsler, seçmenleri bilgilendiren broşürler dağıtacak. Kampanyanın tarafsız bir şekilde yürütüleceğini vurgulayan yetkililer, herhangi bir siyasi partiye yönlendirme yapılmayacağını belirtti.



TGD, 15 Şubat Cumartesi günü Almanya genelinde 50 farklı kentte eş güdümlü etkinlikler düzenleyecek. Bölgesel örgütler ve federasyonların katkılarıyla yürütülecek bu etkinliklerde, seçmenlere bilgilendirme yapılacak ve demokratik katılım teşvik edilecek.

Seçmenlerin bilinçli bir tercih yapmalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği çalışmalarda, bölge milletvekili adaylarına gönderilen mektuplarla, ve verdikleri yanıtlar toplanarak seçmenlerle paylaşılacak.

GENÇ SEÇMENLER SOSYAL MEDYADAN BİLGİLENDİRİLECEK

Genç seçmenleri seçim sürecine dahil etmek için Instagram, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında bilgilendirici videolar hazırlanarak paylaşılacak. Bu çalışmalarla özellikle gençlerin seçimlere katılımının artırılması amaçlanıyor.