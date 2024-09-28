Almanya Türkleri sınır dışı ediyor

Almanya'nın FAZ gazetesi, ilk etapta 200 Türkiye vatandaşının Türkiye'ye sınır dışı edileceğini, bu sayısının haftada 500'e kadar yükselebileceğini iddia etti. Almanya ve Türkiye arasında aylardır devam eden görüşmelerin ardından çok sayıda Türkiye vatandaşının kendi ülkelerine sınır dışı edileceği ileri sürüldü.

Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine göre, ilk etapta toplam 200 Türkiye vatandaşı, çok sayıda tarifeli seferle Türkiye'ye getirilecek. Uçakların Almanya'nın çeşitli havalimanlarından havalanacağı aktarılan haberde, hükümet çevrelerine göre bunun Türkleri sınır dışı etme yönündeki çalışmalarının başlangıcı olduğu ifade edildi. Habere göre, Türkiye aynı zamanda haftada 500'e kadar vatandaşını geri almayı teklif etti.

Türkiye'den Almanya'ya yapılan sığınma başvurularının son dönemde arttığı hatırlatılan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kasım ayında yaptığı ziyaretin Almanya'nın 'büyük oranda sınır dışı' çabasında 'bir gelişme teşkil ettiğinin açık olduğu' belirtilerek, Türkiye'nin de o zamandan bu yana 'işbirliğine açık' göründüğü kaydedildi. 'Koruma kotasının' düşük olması nedeniyle Almanya'yı terk etmek zorunda olan Türkiye vatandaşlarının sayısının da hızla arttığı ifade edilen haberde, 2023 sonu itibarıyla 13 bin 500'den fazla Türk için bu durumun geçerli olduğu ifade edildi.

2023 yılında sadece tarifeli uçuşlarla 871 Türkiye vatandaşı Almanya'dan sınır dışı edilmişti. 10 binden fazla kişinin ise ülkede kalmasına müsamaha gösterildiği, bunun bir sebebinin seyahat belgelerinin eksikliği olduğu belirtildi. "Tam olarak bunun değişmesi gerekiyordu" değerlendirmesine yer verilen haberde, Almanya'nın ülkeyi terk etmesi gereken 200 Türkiye vatandaşının isimlerinin olduğu bir listeyi Türkiye'ye gönderdiği ve Türkiye'den de olumlu yanıt aldığı bildirildi.