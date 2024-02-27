Almanya: Ukrayna'ya Avrupa ve NATO ülkelerinden askerleri birlikler gönderilmeyecek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaşı Rusya'nın kazanmaması için Ukrayna'ya asker gönderilebileceği önerisine karşı çıkarak Ukrayna'ya, Avrupa ve NATO ülkeleri tarafından askerleri birliklerin gönderilmeyeceğini söyledi.

Scholz, Freiburg kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Paris’te Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Birkaç hafta önce Ukrayna'ya desteğin artırılması çağrısında bulunduğunu anımsatan Scholz, "Bunun anlaşıldığı izlenimi edindim. Herkes daha fazla şey yapmak istiyor." dedi.

Başbakan Scholz, konferansta bu desteğin nasıl yapılandırılmasının görüşüldüğünü belirtti.

Burada başından beri mutabık kalınan hususların gelecek için de geçerli olacağının ele alındığını aktaran Scholz, "Yani Ukrayna topraklarında Avrupa devletleri ya da NATO devletleri tarafından gönderilmiş hiçbir kara birliği, hiçbir asker olmayacak. Ülkelerimizde görev yapan askerler de savaşa aktif olarak katılmayacak." şeklinde konuştu.

Scholz, bu konuda uzlaşmaya varılmasının iyi ve önemli bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Konferansta kapsamlı görüşme yapılmasından memnuniyet duyduğunu aktaran Scholz, konferansın Almanya ile Fransa arasındaki iyi bir işbirliği olduğunu gösterdiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz, toplantıda yeni kararların da alındığını aktararak sadece Avrupa'da üretim kapasitelerinin nerelerde genişletilebileceği veya kendi kaynaklarından Ukrayna'ya daha fazla desteğin nasıl sağlanabileceğinin yanında, Avrupa fonlarıyla Avrupa dışındaki ülkelerden alım yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullanmıştı. Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajı veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.