Almanya ve Fransa Dışişleri bakanları Şam'a gitti

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Baerbock daha önce duyurulmayan ziyareti kapsamında Baas Partisi'nin devrilmesinden yaklaşık 1 ay sonra Suriye'ye gitti.

Şam'a ulaştığı ifade edilen Barrot'un da Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği kaydedildi.

Barrot, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan ve Ortadoğu'daki genel durum, siyasi gelişmeler ve Lübnan ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri değerlendirmişti.