Almanya ve Fransa Dışişleri bakanları Şam'a gitti
Almanya Dışişleri Bakanı ve Fransa Dışişleri Bakanı Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk kez Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Kaynak: AA
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Suriye'nin başkenti Şam'a gitti.
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Baerbock daha önce duyurulmayan ziyareti kapsamında Baas Partisi'nin devrilmesinden yaklaşık 1 ay sonra Suriye'ye gitti.
Şam'a ulaştığı ifade edilen Barrot'un da Lübnan'dan Suriye'ye geçtiği kaydedildi.
Barrot, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile Lübnan ve Ortadoğu'daki genel durum, siyasi gelişmeler ve Lübnan ile Fransa arasındaki ikili ilişkileri değerlendirmişti.