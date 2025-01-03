Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'ı ziyaret etti: HTŞ'liler Baerbock'un elini sıkmadı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Avrupa Birliği'ni temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Şam ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Kallas, Barrot ve Baerbock'un kendisi adına AB'yi temsilen orada bulunduklarını kaydederek, “Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Today, @ABaerbock and @jnbarrot are in Damascus, representing the EU, and on my behalf.



Our message to Syria’s new leadership: respecting the principles agreed with regional actors and ensuring the protection of all civilians and minorities is of the utmost importance. https://t.co/oocVIE6M52 — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2025

Fransız ve Alman bakanlar, Şam'da ülkenin fiili devlet başkanı Colani ile görüştükten sonra kamuoyuna açıklama yapmadı.

BAERBOCK'UN ELİ SIKILMADI

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Şam'da HTŞ'li yetkililer tarafından karşılandı. Barrot'un elini sıkan HTŞ'liler kadın olduğu için Baerbock'un elini sıkmadı. İki bakan ile görüşen Colani de Baerbock ile tokalaşmadı.

Baerbock, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "HTŞ'nin ideolojik olarak nereden geldiğini, geçmişte neler yaptığını biliyoruz" dedi ve ilişkilerde yeni bir başlangıcın ancak aşırılıkçılığa ve radikal gruplara yer olmadığında gerçekleşebileceğini söyledi. Baerbock, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de vurgu yaptı.

'KIRILGAN AMA GERÇEK UMUT'

Fransız Bakan Jean-Noel Barrot ise Almanya ve Fransa'nın Suriye'nin yeni bir anayasa taslağı hazırlaması sırasında teknik yardım ve tavsiyelerde bulunmayı planladıklarını, ülkenin demokratik geçişine dair umudun 'kırılgan ama gerçek' olduğunu söyledi.

"SDG ORDUYA ENTEGRE EDİLMELİ"

YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin Suriye ordusuna entegre edilmesi için siyasi bir çözüm çağrısında bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, "Kuzey Suriye’dekiler silahlarını bırakmalı. Fransa'nın müttefiki olan Kürtler için siyasi çözüm bulunmalıdır. Suriye'nin kuzeyinde sürekli bir istikrar sağlanmalıdır" dedi.