Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları Şam'ı ziyaret etti: HTŞ'liler Baerbock'un elini sıkmadı

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Avrupa Birliği'ni temsilen Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, Şam ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Kallas, Barrot ve Baerbock'un kendisi adına AB'yi temsilen orada bulunduklarını kaydederek, “Suriye'nin yeni liderliğine mesajımız, bölgesel aktörlerle mutabık kalınan ilkelere saygı gösterilmesi, tüm sivillerin ve azınlıkların korunmasının sağlanması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Today, @ABaerbock and @jnbarrot are in Damascus, representing the EU, and on my behalf.



Our message to Syria’s new leadership: respecting the principles agreed with regional actors and ensuring the protection of all civilians and minorities is of the utmost importance. https://t.co/oocVIE6M52