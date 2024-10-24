Almanya ve İngiltere’den yeni askeri ortaklık

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Avrupa’da savuma konusunda ABD’ye bağımlılığı azaltma girişimleri sürerken Almanya ve İngiltere, ortak silah üretimi ve devriyeler öngören kapsamlı bir savunma ve güvenlik anlaşmasına vardı. İngiltere Savunma bakanı John Healey ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “Trinity House” isimli anlaşmaya Londra’da imza attı. Healey, anlaşmanın “NATO öncelikli savunma stratejilerinin ve İngiltere’nin Avrupa ile ilişkilerini sıfırlamasının arkasındaki itici güç” olduğunu söyledi.

Pistorius ise “Rusya’nın Avrupa güvenliğini tehdit ettiğine” vurgu yaparak “NATO ortakları ile caydırıcılık ve savunma yeteneklerini geliştirmeye kararlı” olduklarını kaydetti. Anlaşma kapsamında iki ülke, İngiliz yapımı Storm Shadow füzelerinden daha uzun menzile sahip yeni bir silah geliştirmek için ortak çalışma yürütecek. Ortaklar ayrıca insansız hava araçları teknolojisinde de işbirliği yapacak. Alman P-8 Poseidon deniz devriye İskoçya'daki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssüne konuşlandırılacak ve İngiliz yapımı torpidolar yüklü halde düzenli uçuşlar yapacak. Ayrıca Alman silah devi Rheinmetall top mermisi üretmek için İngiltere'de bir fabrika kuracak.