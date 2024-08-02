Almanya ve İtalya, İsrail uçuşlarını askıya aldı

Alman hava yolu firması Lufthansa ve İtalya Havayolları, İsrail'e hem gidiş hem dönüş uçuşlarını askıya aldı. Lufthansa 8 Ağustos'a kadar, ITA Havayolları ise 6 Ağustos'a kadar İsrail'e uçuş düzenlemeyeceklerini duyurdu.

Alman hava yolu firması Lufthansa, ve İtalya Havayolları (ITA), güvenlik gerekçesiyle Lübnan'ın başkenti Beyrut'un ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'e de uçuşlarını askıya aldı.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'ya göre, Brüksel Havayollarının da çatısında bulunduğu Lufthansa, 8 Ağustos'a kadar Tel Aviv'e uçmayacak.

Lufthansa daha önce aldığı Beyrut'a uçmama kararının kapsamını da 12 Ağustos'a kadar uzattı.

Karara gerekçe olarak bölgede kötüleşen güvenlik durumu gösterildi, uçuşların yeniden başlatılmasıyla ilgili "sahadaki durumun izleneceği" belirtildi.

Uçuşları iptal edilen yolcular, yeniden rezervasyon yapabilecek veya para iadesi talep edebilecek.

Öte yandan Reuters'in haberine göre, ITA Havayolları da İsrail uçuşlarını 6 Ağustos'a kadar durdurdu.

Şirketin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle ve yolcuları ile mürettebatının güvenliğini sağlamak amacıyla" İsrail'in Tel Aviv şehrine ve bu şehirden yapılan uçuşları askıya aldığını duyurdu.