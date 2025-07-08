Almanya ve Litvanya sınırında kontroller

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Polonya, Almanya ve Litvanya ile kara sınırlarındaki kontrolleri geçici olarak yeniden uygulamaya başladı. Polonya’nın kamu yayıncısı TVP World’ün haberine göre, göç akınına karşı sınır kontrolleri, Almanya sınırındaki 52 ve Litvanya sınırındaki 13 noktada 30 gün süreyle uygulanacak. Batıda 13 ve kuzeydoğudaki 3 geçiş noktasında kontroller sürekli olacak, diğer noktalarda ise denetimler rastgele yapılacak.

5 BİN ASKER GÖREVDE

Kontrollere aralarında insansız hava aracı birliklerinin de bulunduğu 5 bin askeri personel destek sağlayacak.

Getirilen sınır kontrolleri Polonya’nın Almanya sınırında daha çok göçmen iadeleriyle, Litvanya sınırında ise Rusya ve Belarus’un Baltık ülkeleri üzerinden Polonya’ya göçmen yönlendirme politikasıyla ilgili olarak yapılıyor.

Başlayan kontrollerin ardından, ekipler önceki gece 4 Afganistan vatandaşını Polonya’nın Litvanya sınırından geçirdiğinden şüphelendikleri bir Estonyalı sürücüyü gözaltına aldı.

Polonya Altyapı Bakanı Dariusz Klimczak, Almanya sınırındaki Swiecko’da düzenlediği basın toplantısında, ilgili kurumların sınır kontrollerinin yeniden tesis edilmesiyle ilgili görevleri yerine getirmek için tam hazırlıklı olduğunu söyledi.

VATANDAŞ DEVRİYELERİ

Artan kontrollerle başa çıkabilecek altyapıya sahip olduklarını belirten Klimczak, yaşanabilecek zorlukların büyük olmayacağını, çalışmaları vatandaşların durumu hissetmeyeceği şekilde organize etmeye çalıştıklarını kaydetti.

vatandaş devriyeleri nöbette Kendilerini "vatandaş devriyeleri" olarak tanımlayan yüzlerce kişiden oluşan gruplar, Polonya’nın Almanya ile sınır bölgelerinde, Almanya tarafından geri gönderilen göçmenlere karşı gösteriler düzenlemişti.

Almanya, "düzensiz göç"le mücadele adı altında tüm kara sınırlarındaki polis kontrollerini 15 Eylül’e kadar uzatmıştı. Danimarka ve İsviçre gibi ülkeler de kontrolleri yeniden başlatma kararı almıştı.