Almanya'ya ilticalara kabuller rekor seviyede azaldı

Almanya, ilticalara kabulleri rekor oranda azalttı. Sığınma başvurularının kabul oranı 2025'in ilk yarısında yüzde 26,5 oldu.

Muhalefetteki Sol Parti'nin Mülteci Politikaları Sözcüsü Clara Bünger'in yönelttiği bir önergeye cevap veren Hristiyan Birlik (CDU ve CSU partileri) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan federal hükümet, sığınma başvurularının kabul oranının 2025'in ilk yarısında yüzde 26,5 olduğunu açıkladı. Son dört yılda bu oran, yılın aynı döneminde yüzde 59 ile 72 arasındaydı. Yüzde 26,5'e düşmesi, rekor bir azalmaya işaret ediyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, yine yılın ilk altı ayında, iltica başvurularına verilen cevaplara yapılan itirazlar üzerine açılan dava sayısı da önemli ölçüde arttı. 2025'in ilk yarısında, iltica başvurusu reddedilenlerin açtığı davalarda sayı yaklaşık 91 bin oldu. Böylece 2023'ün tamamında açılan dava sayısından çok daha fazlasına sadece bu yılın ilk altı ayında ulaşılmış oldu.

Almanya'ya yapılan sığınma başvurularında Suriyeliler son on yıldır aralıksız ilk sırada yer alıyor. Onları Afganistan vatandaşları, onları da son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları izliyor.

TÜRKİYE'DEN GELENLERİN SAYISI AZALDI

Yeni hükümetin izlediği sert göç politikası nedeniyle Türkiye'den gelenlerin sayısının da 2025'te azaldığı görülürken bu yıl T.C. vatandaşlarının yaptığı sığınma başvurusunun Ocak-Temmuz arası 8 bin 873 olduğu dikkat çekiyor. Bu da geçen yıla oranla yüzde 59,1'lik bir düşüş demek.

Türkiye'den gelenlerin yaptığı toplam 41 bin 816 sığınma başvurusunun karara bağlandığı, bunlardan sadece 3 bin 78'inin kabul aldığı, 31 bin 581'inin ise doğrudan reddedildiği, böylece Türkiye'den gelenlerin iltica başvurularında kabul oranının ortalama yüzde 7,8'e kadar düştüğü görülüyor.