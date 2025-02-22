Almanya yarın sandık başına gidiyor: Seçime ilişkin neler biliniyor?

Almanya'da halk, 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Ülkede 30,6 milyonu kadın, 59,2 milyon seçmen 299 seçim bölgesinde, 630 milletvekilini belirlemek için oy kullanacak. Seçimlerde 2,3 milyon genç ilk kez oy verecek.

Yaklaşık 1 milyonu Türk olmak üzere 7,1 milyon yabancı asıllı seçmen, siyasi tercihlerini sandığa yansıtacak.

53 TÜRK ADAY VAR

Toplam 29 partinin katılacağı seçimlerde 1422'si kadın olmak üzere, 4 bin 506 aday milletvekili olmak için yarışacak.

Türk asıllıların da farklı partilerden milletvekili adaylığını koyduğu seçimlerde parlamentoya girme şansı bulunan partilerde 53 Türk aday oldu.

16 eyalette 675 bin kişi sandıklarda görev yapacağı seçimlerde vatandaşlar yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanabilecek.

YENİLENMİŞ SEÇİM YASASIYLA SANDIĞA GİDİLECEK

Almanya'da Seçim Yasası'nda yapılan değişikle Federal Meclisin daha da büyümesini engellemek amacıyla milletvekili sayısı 630 ile sınırlandırıldı.

Seçmenler sandığa gittiklerinde tek pusulada 2 ayrı oy kullanabilecek.

İlk oyla seçim bölgesindeki adayı seçecek olan vatandaşlar, ikinci oyla partilerin belirlediği listede yer alan adayları seçecek.

Seçim yasasındaki değişiklikle daha önemli hale gelen ikinci oylar, partilerin mecliste ne kadar sandalye kazanacağını belirleyecek.

Seçimlerde oy oranında yüzde 5'lik barajı geçen partiler meclise girecek. Ancak bu barajı geçemeyen partiler, 3 bölgeden doğrudan milletvekili çıkarması durumunda partinin oy oranına göre parlamentoda temsil edilme fırsatını yakalayabilecek.

5 ADAY BAŞBAKANLIK İÇİN YARIŞACAK

* Sosyal Demokrat Parti (SPD), mevcut Başbakan Olaf Scholz'u yeniden başbakan adayı gösterdi.

* Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı Friedrich Merz’i aday gösterdi.

"AŞIRI SAĞ POPÜLİZMİN YÜZÜ"

* Almanya'da son yıllarda "aşırı sağ popülizmin yüzü" olarak görülen 46 yaşındaki Alice Weidel, "aşırı sağcı" Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin başbakan adayı olarak yarışa girdi.

* Yeşiller ise Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck'i başbakan adayı olarak gösterdi.

BSW'NİN ADAYI WAGENKNECHT

* Sol Parti'den ayrıldıktan sonra Ocak 2024'te kendi ismini taşıyan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) partisini kuran 55 yaşındaki Sahra Wagenknecht, felsefe ve modern Alman edebiyatı eğitimi aldı.

KOALİSYON SEÇENEKLERİ

Anketlere göre, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için 630 sandalyeli mecliste yeterli milletvekili sayısına ulaşamıyor.

Mevcut hükümette yer alan partilerin oylarının düştüğü görülen anketlerde genel seçimlerden Friedrich Merz liderliğindeki CDU/CSU'nun birinci çıkacağı, böylelikle ülkede başbakanın değişeceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Anketler ayrıca "aşırı sağcı" AfD'nin oylarını bir önceki seçime göre iki kat artırması ve yüzde 20 bandına çıkartarak ana muhalefet konumuna geleceğini gösteriyor.

AfD özellikle eski Doğu Almanya eyaletlerinde güçlü desteğe sahip.

Müslümanlar ve göçmenler başta olmak üzere ülkede birçok toplum kesimi, aşırı sağın yükselişinden rahatsızlık duyuyor.

Seçim sonrası Almanya'nın yeniden zorlu koalisyon müzakerelerine sahne olması bekleniyor.

Muhtemel koalisyon hükümetinin hangi partilerden oluşacağını ise büyük ölçüde, ülkede yüzde 5 olan seçim barajını kaç partinin aşacağı belirleyecek.

Daha fazla partinin barajı aşması, daha fazla partili koalisyonları gerekli kılacak.