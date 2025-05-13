Almanya’da AfD gündemi bitmedi

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Almanya toplumu hafta sonu terk ses olup tüm ülkede "Artık mazeret yok – AfD’yi şimdi yasaklayın!" dedi. Yaklaşık 60 şehirde binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen protestolar karar vericilere karşı önemli bir baskı oluşturdu.

Gösteriler, "Sağa Karşı Birlikte" ağı ve 60’tan fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlendi. Katılımcılar, AfD’nin ırkçı ve yabancı düşmanı politikalarının Alman anayasasının temel değerleriyle bağdaşmadığını vurgulayarak, Federal Meclis, Federal Konsey ve yeni hükümetten AfD’ye karşı Anayasa Mahkemesi nezdinde yasaklama davası başlatmalarını talep etti.

Hatırlanacağı gibi Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), 2 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı raporda AfD’yi "kesin ve tümüyle aşırı sağcı" olarak sınıflandırmıştı. Bu sınıflandırma, partinin yasaklanması yönündeki talepleri artırdı. Ancak, Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, AfD’nin yasaklanmasına karşı olduğunu belirterek, "AfD’nin yasaklanması için başvuruda bulunulması yanlış bir yoldur, ben buna karşıyım" dedi.

“OYALAMAYIN”

Markus Söder gibi düşünen politikacıların tavrı Almanya’nın demokrat kamuoyu tarafından oyalama olarak değerlendirildi. Bu yaklaşımdan cesaret alan AfD ise, kendisine yönelik bu tür yasaklama taleplerini ifade özgürlüğüne ve demokratik çoğulculuğa bir tehdit olarak nitelendiriyor. Parti, politikalarının anayasal çerçevede olduğunu savunarak, yasaklama girişimlerine karşı hukuki mücadele başlatacağını açıkladı.

Almanya’da aşırı sağa karşı düzenlenen bu geniş çaplı protestolar, demokratik değerlerin korunması ve ırkçılıkla mücadele konusunda toplumun farklı kesimlerinin ortak bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Hafta sonu yaşananlar da gösterdi ki AfD oylarını artırsa da toplumsal meşruiyeti hala çok sınırlı.