Almanya’da AfD'li siyasetçiye markette yumruklu saldırı

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) üyesi Mario Kumpf, ülkenin doğusundaki bir markette yumruklu saldırıya uğradı.

Almanya'da aşırı sağcı siyasetçi markette yumruklu saldırıya uğradı.

Almanya için Alternatif (AfD) üyesi Mario Kumpf, dün (22 Mayıs Çarşamba) ülkenin doğusundaki Ebersbach-Neugersdorf kasabasında bir markette saldırıya uğradı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre saldırgan, Kumpf'a yumruk attıktan sonra alışverişe devam etti. Kumpf saldırıdan sonra polisi kendi aradı. Polis, 53 yaşındaki saldırganı tutukladı.

Kumpf 2019 yılından bu yana Saksonya Eyalet Parlamentosu üyesiydi.