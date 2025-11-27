Almanya’da aile katliamı: Dört aile üyesini öldüren şahıs intihar etti

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Reutlingen kentinde bir bakım görevlisinin sabah saatlerinde bir kadını evinde ölü bulmasıyla başlayan olay, kısa sürede çok daha geniş bir vahşetin ortaya çıkmasına yol açtı. Polis ve Tübingen Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 63 yaşındaki erkek, dört aile üyesini öldürdü, ardından intihar etti.

Almanya’nın Reutlingen kentinde, 63 yaşındaki bir erkeğin dört aile üyesini öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi üzerine başlatılan soruşturma, üç farklı noktada beş cesedin bulunmasıyla aile içi katliam şüphesini güçlendirdi.

Tübingen Savcılığı ve Reutlingen Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Baden-Württemberg eyaletine bağlı Reutlingen kentinde, bir kişi, 4 aile üyesini silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Açıklamada, 63 yaşındaki erkeğin , ilk önce farklı bölgede yaşayan 60 yaşındaki kız kardeşini, daha sonra ise aile işletmesinde çalışan 27 ve 29 yaşlarındaki oğullarını öldürdüğü, son olarak da evine dönerek 57 yaşındaki eşini katlettiği, ardından intihar ettiği belirtildi.

Polis ekiplerinin çalışmasına göre, bakıcısının ihbari üzerine ilk olarak Reutlingen’deki bir apartman dairesinde 60 yaşındaki şüphelinin kız kardeşi ölü bulundu. Polis, kadının aldığı yaraların bir cinayete işaret ettiğini belirtti.

Soruşturmayı genişleten ekipler aynı gün akşam saatlerinde şüphelinin Pfullingen’de bulunan evine operasyon düzenledi. Evde, şüpheli ile 57 yaşındaki eşinin cansız bedenleri bulundu. Her iki kişinin de ateşli silahla vurulduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan silahların cinayetlerde kullanıldığı değerlendiriliyor. Polis ekipleri daha sonra zanlının St. Johann’daki iş yerine gitti. Burada, ailenin 27 ve 29 yaşındaki iki oğlunun da vurularak öldürüldüğü belirlendi.

LİSANSLI AVCI ÇIKTI

63 yaşındaki erkeğin lisanslı bir avcı olduğu açıklandı. Olay yerinden elde edilen silahların yasal olup olmadığının incelendiği bildirildi. Yetkililer, elde edilen bulguların olayın aile içi cinayet olduğunu gösterdiğini, dışarıdan bir saldırgan ihtimalinin bulunmadığını açıkladı. Polis ve savcılık, olayın tam olarak nasıl geliştiği ve arkasındaki nedenlerin ortaya çıkarılması için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.