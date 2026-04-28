Almanya’da Aldi Süd, 1250 kişiyi işten çıkaracak

Almanya’nın perakende devi Aldi Süd, dijital dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci gerekçesiyle 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 1250 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Şirket yönetimi, Mülheim an der Ruhr'daki merkezde görev yapan çalışanlara yönelik düzenlediği çevrim içi toplantıda, bilgi teknolojileri biriminde 1250 personelin istihdamına son verileceğini açıkladı.

İşten çıkarmaların büyük bir kısmının, grubun dijital dönüşüm süreçlerinden sorumlu "Aldi DX" birimini etkilemesi bekleniyor.

KIDEM TAZMİNATI VE ÖZEL SOSYAL PAKETLER SUNULACAK

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Alman indirimli market zinciri Aldi DX'te 1000'den fazla çalışanın görevine son verilmesi planlanıyor.

Şirket yönetimi, doğrudan işten çıkarma yöntemi yerine, çalışanları gönüllü ayrılmaya teşvik edecek kıdem tazminatı ve özel sosyal paketler sunmaya hazırlanıyor.

İstihdam kaybının arkasındaki temel nedenlerden biri de operasyonel fonksiyonların Salzburg'daki uluslararası holding merkezinde toplanması olarak belirtiliyor.

Öte yandan, ocakta daha önce yerel iştirakler tarafından yürütülen faaliyetlerin merkezi bir yapıda birleştirilmesiyle şirketin Almanya'da yaklaşık 500 pozisyonu daha tasfiye edeceği kamuoyuna yansımıştı.