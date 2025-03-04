Almanya’da bir araçlı saldırı daha

Dış Haberler

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç, henüz bilinemeyen nedenle yayaların arasına daldı. Olayda ilk belirlemelere 2 kişinin öldüğü, 15’i ağır 25 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri ise araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Alman basınına göre kent merkezindeki Paradeplatz meydanında su kulesi yönüne doğru yüksek hızla ilerleyen siyah bir SUV, kalabalığın arasına daldı. Görgü tanıkları da aracın aniden hızlanarak yayaların arasına daldığını ve çarpmanın etkisiyle insanların etrafa savrulduğunu aktardı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, olay nedeniyle Köln'deki programını iptal ederek Mannheim’a gitme kararı aldı.

Olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğu henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerinin "tehlikeli bölge" ilan edildiği vurgulandı. Ancak Almanya’da son dönemde yaşanan benzer olaylar nedeniyle, halk arasında terör saldırısı ihtimali de endişeye yol açtı.

Polis sözcüsü, soruşturmanın tüm hızıyla devam ettiğine ancak halka yönelik başka tehditlerin göz ardı edilemeyeceğine dikkat çekerek kent halkına şehir merkezinden uzak durma, mümkünse evlerinde kalma çağrısı yaptı.