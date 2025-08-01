Almanya’da BİRTAT Döner işçileri grevde: "Bugünlere biz taşıdık, patronlar eski günleri unuttu"

Almanya’nın önde gelen döner üreticilerinden Birtat’ta, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçilerin başlattığı grev 3 Temmuz’dan bu yana sürüyor. 120 işçinin katıldığı grevde dayanışma çağrıları yükselirken, işçiler insanca çalışma koşulları talep ediyor.

Ludwigsburg kenti yakınlarındaki Murr kasabasında faaliyet gösteren döner üretim sektörünün önde gelen firmalarından Birtat’ta çalışan işçiler adına Gıda, İçecek, Restoran İşçileri Sendikasının (NGG) yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Sendika, üç dilde yayımladığı bildiriyle işçileri greve çağırmıştı.

Üretim tesisleri önünde 3 Temmuz'da kurulan grev çadırında başlatılan greve, 120 işçinin büyük çoğunluğu katılıyor. Grev alanında çay, kahve ikramları eşliğinde şarkılar söylendi, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Grev çadırı önünde yapılan konuşmalarda, yıllardır insan onuruna aykırı koşullarda çalışan işçilerin artık sessiz kalmayacağı vurgulandı.

KONVOY VE HALAYLI PROTESTO

Grev gömlekleriyle fabrikanın önünde toplanan işçiler, araç konvoyu oluşturarak, Ludwigsburg şehir merkezine yürüdü. Tren istasyonu yakınlarındaki meydanda Romen ve Bulgar halk müzikleri eşliğinde danslar edildi, davul-zurna eşliğinde halaylar çekildi. Alanda, “Döner lezzetli ama işçinin hakkı verilirse daha lezzetli olur” yazılı pankart dikkat çekti.

İşyeri işçi temsilciliği başkanı Muzaffer Doğaner, yaptığı açıklamada, “Kimseye zarar vermek istemiyoruz. Tek isteğimiz hakkımız olanı almak. Sendika ve toplu sözleşme bizim kırmızı çizgimizdir. Kebap fiyatları artarken maaşlarımız yerinde saydı” dedi.