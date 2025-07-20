Almanya’da Birtat işçileri grevde: “Hakkımız olanı istiyoruz”

Almanya'nın önde gelen döner üretim şirketlerinden Birtat'ta çalışan işçilerin, sendika ile işveren arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 3 Temmuz'da başlattığı grev sürüyor.

Ludwigsburg kenti yakınlarındaki Murr kasabasında faaliyet gösteren döner üretim sektörünün önde gelen firmalarından Birtat’ta çalışan işçiler adına Gıda, İçecek, Restoran İşçileri Sendikasının (NGG) yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Sendika, üç dilde yayımladığı bildiriyle işçileri greve çağırmıştı.

Üretim tesisleri önünde 3 Temmuz'da kurulan grev çadırında başlatılan greve, 120 işçinin büyük çoğunluğu katılıyor. Grev alanında çay, kahve ikramları eşliğinde şarkılar söylendi, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Grev çadırı önünde yapılan konuşmalarda, yıllardır insan onuruna aykırı koşullarda çalışan işçilerin artık sessiz kalmayacağı vurgulandı.

25 yıldır Birtat’ta çalışan bir işçi, geçtiğimiz günlerde ilk kez patronla yapılan uzun toplantıya dikkat çekerek, “Bu bile ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi. 10 yıldır firmada çalışan bir başka işçi ise içeride kalan az sayıda çalışana işaret ederek, “Arkadaşlarımızın bizim yanımızda durması bize güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Grev sırasında yaklaşık 1,5 kilometrelik bir yürüyüş de gerçekleştirildi. “Hakkımız Olanı İstiyoruz” sloganları eşliğinde yürüyen işçiler, farklı dillerde çalınan şarkılar eşliğinde halaylar çekti. Fabrika önünde NGG Stuttgart temsilcisi Magdalena Krüger, “Yeni bir müzakere tarihi verilene ve işçiler hakkını alana kadar bu eylemler sürecek” dedi.

Grev boyunca Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Stuttgart üyeleri de işçilere destek verdi. DİDF adına yapılan açıklamada, “Bu mücadele sadece Birtat Döner işçilerinin değil, tüm emekçilerin mücadelesidir. Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” denildi.