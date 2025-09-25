Almanya’da çetelere karşı operasyon başlatıldı

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde kriminal çetelerin elindeki bakımsız harabe binalara yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Eyalet Bayındırlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Hagen, Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen, Krefeld, Velbert ve Wuppertal şehirlerinde 150’den fazla bina denetlendi.

Kontrollerde, özellikle Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenlerin yaşadığı binalar mercek altına alındı. Amaç, hem sağlıksız yaşam koşullarını hem de sosyal yardım sistemindeki usulsüzlükleri ortaya çıkarmak.

NRW Bayındırlık Bakan Ina Scharrenbach, operasyonu yerinde inceledi ve şu açıklamayı yaptı:

“İnsanları kâr hırsıyla kötü koşullarda yaşatanlar bunun bedelini ödemeli. Bu operasyon, çöp, pislik ve sömürüye karşı önemli bir adımdır”dedi. Bakanlığa göre çeteler, metruk binaları ucuza alıp bakımsız hâlde göçmenlere yüksek fiyatlarla kiralıyor ve bu süreçte sosyal yardımları da kötüye kullanıyor.

Bakan Scharrenbach, sosyal yardımlara erişimde suistimalleri önlemek için belediyeler ve sosyal kurumlar arasında veri paylaşımının artırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca AB’de serbest dolaşım hakkının Almanya’ya zarar vermemesi için ulusal düzeyde daha net kurallar talep etti.

Resmi verilere göre, NRW’de Bulgar ve Rumen göçmenlerin sayısı 2013’te 80.250 iken 2024 sonunda 276.231’e yükseldi. Ancak son yıllarda artış hızının azaldığı bildiriliyor.