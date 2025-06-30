Almanya’da enflasyon Haziran’da yüzde 2’ye geriledi

Almanya’da enflasyon oranı Haziran ayında sürpriz şekilde yüzdde 2’ye gerileyerek, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisini bir kez daha gösterdi. Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin öncü verilerine göre, tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 arttı. Nisan ve Mayıs aylarında bu oran yüzde 2,1 seviyesindeydi.

Ekonomistler, Haziran ayında enflasyonun yüzde 2,2’ye yükseleceğini öngörmüştü. Ancak enerji fiyatlarındaki düşüş, bu beklentilerin altında bir gerçekleşmeye neden oldu.

Gıda ve enerji fiyatları hariç hesaplanan çekirdek enflasyon da düşüş göstererek Mayıs’taki yüzde 2,8 seviyesinden yüzde 2,7’ye geriledi.

Uzmanlar, kısa vadede enflasyondaki bu düşüşün olumlu bir sinyal verdiğini belirtse de, orta ve uzun vadede enflasyonist baskıların devam edebileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle hizmet sektöründeki fiyat artışlarının ve ücret baskılarının enflasyonun tamamen kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği ifade ediliyor.