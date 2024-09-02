Almanya’da eyalet seçimleri: Aşırı sağ, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez birinci

Almanya'nın Thüringen Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi yüzde 30,8 oy alarak birinci olurken, Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerinde Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 31,5 oyla ilk sırada yer aldı.

Almanya'nın doğusunda yer alan iki eyalette yaklaşık 5 milyon seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde Thüringen eyaletinde aşırı sağcı popülist AfD yüzde 30,8 oyla birinci sırada yer alıyor.

2019 seçimlerine göre oyunu 7,4 puan artıran AfD, böylelikle Almanya’da 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağcı bir parti ilk kez bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk sırayı aldı.

Yüzde 24,5 oy oranıyla ikinci sırada yer alan CDU da oyunu bir önceki seçimlere göre 2,8 puan artırdı.

Sol Partiden ayrılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisinin ilk girdiği seçimde yüzde 15,8 oy alması dikkati çekti.

Thüringen eyaletinde 18,6 puan kaybeden Sol Parti, yüzde 12,4 oyla dördüncü sırada yer aldı.

Federal hükümetin büyük ortağı, Başbakan Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) bir önceki seçimlere göre 1,2 puan kaybederek yüzde 7 oy alırken, hükümet ortağı Yeşiller Partisi de yüzde 4 oy oranıyla meclise giremedi. Hükümetin küçük ortağı FDP de 3,8 puan kaybederek yüzde 1,2 oy aldı.

SAKSONYA'DA CDU BİRİNCİ, AFD İKİNCİ

3,3 milyon seçmenin bulunduğu Saksonya'da CDU yüzde 31,5 oy alarak birinci oldu. CDU, 2019'da yapılan son seçimlere göre 1 puan kaybetti.

AfD ise burada bir önceki seçimlere göre oylarını yüzde 1,6 artırarak yüzde 30 ile ikinci oldu. BSW Partisi ise ilk kez girdiği seçimlerde yüzde 12 oy alarak üçüncü oldu.

Olaf Scholz'un Sosyal Demokrat Partisi (SPD) oyunu 0,8 puan artırdı ve yüzde 8,5 ile dördüncü sırada yer alırken, 2019’a göre 3,4 puan kaybeden Yeşiller yüzde 5,5 oy oranıyla Saksonya Eyalet Meclisi’ne girmeyi başardı. Sol Parti ise 8,3 puan kaybederek yüzde 4 oy oranında kaldı.

Seçim sonuçlarının ardından her iki eyalette hükümet kurma çalışmalarının zor olacağı ifade ediliyor.

Seçimlerin kesin sonuçlarının bu gece ya da yarın açıklanması bekleniyor.

SCHOLZ’DAN ÇAĞRI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada AfD ile koalisyon yapılmamasını istedi.

Scholz, “Tüm demokratik partilerin, aşırı sağcıları içermeyen istikrarlı hükümetler kurması gerekmektedir” dedi.

Scholz, “Ülkemiz bu sonuçlara alışamaz ve alışmamalıdır. AfD Almanya’ya zarar veriyor. Ekonomiyi zayıflatıyor, toplumu bölüyor ve ülkemizin itibarını yok ediyor” ifadelerini kullandı.

AFD’NİN ADAYI NAZİ SLOGANI KULLANDI

AfD’nin Thüringen’deki başbakan adayı Björn Höcke, partisinin “tarihi bir başarı” elde ettiğini söyledi.

Eski bir tarih öğretmeni olan Höcke, daha önce Nazi sloganı kullandığı için para cezasına çarptırılmıştı.

Genç seçmenin aşırı sağa ilgi gösterdi

Sandık çıkış anketlerine göre genç seçmende aşırı sağ ilgisi artıyor.

Saksonya’da 18-24 yaş arası seçmenin yüzde 31’i, Thüringen’de 18-24 yaş arası seçmenin yüzde 37’si, Her iki eyalette düşük gelirli seçmenin yüzde 50’si AfD’ye verdi.

ALMANYA 2025’TE GENEL SEÇİME GİDECEK

AfD’nin iki eyalette yapılan seçimlerden birinci olarak çıkması, eyalette iktidara geleceği anlamına gelmiyor.

Seçim döneminde eyaletlerde tartışılan konular, göç ve Ukrayna’ya silah yardımı oldu. Özellikle göç, ekonomi ve enerji politikaları konularında AfD’nin söylemleri seçmenlerde karşılık buldu.

Brandenburg eyaletinde 22 Eylül’de düzenlenecek seçimlerde. AfD, burada ilk parti konumunda.

Almanya’da genel seçimler ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.