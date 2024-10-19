Almanya’da ‘güvenlik paketine’ kısmi onay

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Almanya’da iktidardaki koalisyon partilerinin hazırladığı, iç güvenlik ve iltica konularında yeni yasal düzenlemeler içeren yeni “güvenlik paketi” kısmen kabul edildi.

Federal Meclis’ten geçen güvenlik paketinin bazı bölümleri, Eyalet Temsilciler Meclisi’nden onay almadı.

Cuma günkü oturumda, güvenlik kurumlarının terörle mücadelede yetkilerinin artırılması ile ilgili kısmın oylamasında, gerekli çoğunluğa ulaşılamadı. İltica ve ikamet haklarının yanı sıra silah taşıma kanununun sıkılaştırılması kısımları ise Eyalet Temsilciler Meclisi’nden geçti.

Şimdi Federal Meclis veya hükümetin, paketin reddedilen kısımlarıyla ilgili bir uzlaştırma kurulu oluşturma hakkı bulunuyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) iç güvenliği artırılmasını amaçladığı pakette, radikal dincilikle mücadele, iltica ve ikamet yasası ile silah taşımaya ilişkin düzenlemelerin sıkılaştırılması vaadinde bulunuyor.

Güvenlik paketinde öngörülen bir düzenlemeyle de Federal Polis ile Federal Emniyet Teşkilatı’nın (BKA) yetkilerinin artırılması amaçlanıyor.