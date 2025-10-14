Almanya’da ilginç maç: Mesopotamien 2, Moorburg'u 66-0 mağlup etti

Almanya’nın Hamburg bölgesinde oynanan 9. Lig maçında Mesopotamien 2 takımı sahasında Moorburg’u 66-0’lık skorla yendi.

Hamburg'un Harburg ilçesinde Aussenmühle Sportpark'ta Mesopotamien 2 ile Moorburg arasında oynanan müsabakada, Moorburg takımı 1’i kadın 7 futbolcu ile sahaya çıktı.

Oyuncu listesinde yer alan bazı futbolcuların maça gelmemesinden dolayı Moorburg Teknik Direktörü Patrick Stritzki de karşılaşmada forma giydi.

İlk golü karşılaşmanın 120. saniyesinde bulunan Mesopotamien 2, ilk yarıyı 32-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibinin karşılamadan 66-0 galip ayrıldığı maçta savunma oyuncusu Ömer Yıldırım da 17 gol attı.

Mesopotamien 2’nin teknik direktörü Michel Aydoğdu, shz.de internet sayfasına yaptığı açıklamada, maçta sonuna kadar adil bir şekilde mücadele ettiği için rakibine büyük saygı duyduğunu belirtti. Aydoğdu, 1’i kadın 6’sı erkek oyuncu ile sahaya çıkan rakibine birkaç kez maçı erken sonlandırmayı teklif ettiğini aktardı.

Moorburg kulübünün Başkanı Yvonne Petrich de, hakemin maçın henüz 10. dakikasında teknik direktöre maçı bırakıp bırakmayacaklarını sorduğunu belirterek, "Ancak takımımız kesinlikle oynamaya devam etmek istedi." ifadesini kullandı.

Moorburg takımının 22 Ağustos’ta da Störtebeker SV ile oynadığı maçın ikinci yarısına çıkmamasından dolayı Hamburg Futbol Federasyonu'nun Moorburg takımını 3-0 mağlup ilan ettiği belirtilirken, Moorburg'un bu maçtan da çekilmeleri durumunda ligden men edilmesinden endişe ettiği kaydedildi.

Ligde, Mesopotamien 2 bu sezon oynadığı 9 maçın 9’unu kazandı ancak 3 puanı silindiği için 24 puan ve 119 gol averajıyla (135-15) birinci sırada yer alıyor.

Galibiyeti bulunmayan Moorburg ise puansız olarak son sırada bulunuyor.