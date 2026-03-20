Almanya’da İmamoğlu için miting: Berlin’den özgürlük çağrısı

CHP Berlin Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “hukuksuz tutukluluğunun 1. yılı” dolayısıyla Berlin’de Brandenburg Kapısı önünde miting düzenledi.



Mitinge CHP Berlin Birliği Eş Başkanları Ziya Akçetin ve İmam Kaloğlu’nun yanı sıra, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Belediye Başkan adayı Stefan Kach, Berlin Eyalet Parlamentosu SPD milletvekilleri Senem Taştan ve Hakan Demir, akademisyenler, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Berlin Birliği Eş Başkanı İmam Kaloğlu, konuşmasında demokrasi ve adalet vurgusu yaparak, “Demokrasiye yapılan her müdahale, halkın iradesine yapılmış bir müdahaledir. Darbeler, kimden gelirse gelsin demokrasinin düşmanıdır” dedi.



Kaloğlu, Türkiye’nin adalete ihtiyaç duyduğunu belirterek, halk iradesinin baskıyla susturulamayacağını vurguladı. Mücadelenin yalnızca bir kişi için değil, haksızlığa uğrayan herkes için verildiğini ifade eden Kaloğlu, milletvekilliği düşürülen Can Atalay, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, iş insanı Osman Kavala ve gazeteci Merdan Yanardağ’a destek mesajı verdi.



Kaloğlu, “Bir ülkede adalet bir kişi için yoksa, hiç kimse için yoktur” diyerek, farklılıklar yerine ortak değerlerde birleşme çağrısı yaptı. Ekrem İmamoğlu’na iletilmek üzere Berlin’den bir dayanışma mektubu hazırlandığını açıklayan Kaloğlu, “Adalet isteyenler, demokrasi isteyenler ve halkın iradesine inanan milyonlar sizinle” mesajını paylaştı.





Ziya Akçetin ise Brandenburg Kapısı’nın özgürlük, umut ve tarihsel sorumluluğun simgesi olduğunu belirterek, “Susmak bir seçenek değildir” dedi. Akçetin, demokrasinin baskı dönemlerinde savunulması gereken bir tercih olduğunu ifade ederek, özgürlük, adalet ve dayanışmanın bölünemez değerler olduğunu vurguladı.



Ekrem İmamoğlu’nun demokratik yollarla seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanı ve milyonlar için umut sembolü olduğunu söyleyen Akçetin, “Bugün mesele Ekrem İmamoğlu’dur. Sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı. Akçetin, Berlin’deki üniversitelere de çağrı yaparak, “Diploması elinden alınan Ekrem İmamoğlu’na fahri doktora unvanı verin. Bu; demokrasi, özgürlük ve bilimin tehdit altındaki değerlere karşı sessiz kalmadığını gösterecektir” dedi.



Berlin Eyalet Parlamentosu SPD Milletvekili Hakan Demir de eyalet meclisindeki Sosyal Demokrat Parti milletvekilleri adına mesaj getirdiğini belirterek, “Sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da milyonlarca insan Ekrem İmamoğlu’nun arkasındadır. Bütün dünyaya baktığımızda hükümetler kin ve nefreti yayıyor. Sosyal demokratlara baktığımızda ise sevgi, kardeşlik ve merhamet var. Ekrem İmamoğlu’nun çıkması gerek, Türkiye'nin kazanması gerek” diye konuştu.