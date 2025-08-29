Almanya’da işsiz sayısı 3 milyonun üzerine çıktı

Almanya’da işsizlik sayısı ağustos ayında 3 milyon sınırını aştı. Federal İş Ajansı’nın (BA) açıkladığı verilere göre, işsiz sayısı temmuz ayına kıyasla 46 bin artarak 3 milyon 25 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 6,4’e çıktı.



Temmuz ayında işsiz sayısı 2 milyon 979 bin olarak kaydedilmişti. Böylece işsizlik ağustos ayında ilk kez Şubat 2015’ten bu yana yeniden 3 milyon sınırının üzerine çıkmış oldu. Uzmanlar, yaz tatili dönemi nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da işsizlikte artış görüldüğünü, ancak rakamların son 15 yılın en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çekiyor.

Almanya genelinde en yüksek işsizlik oranı Bremen’de yüzde 11,8 ve Berlin’de yüzde 10,5 olarak ölçüldü. En düşük oranlar ise Güney Almanya’da; Bavyera’da yüzde 4,2 ve Baden-Württemberg’de yüzde 4,7 seviyesinde kaldı.

Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, işsizlikteki artışın yaz tatili etkisiyle beklendiğini belirtirek, ''Ekonomide son yıllardaki durgunluğun izleri sürüyor. Ancak ilk kez istikrar işaretleri görmeye başladık'' dedi.

İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) de önümüzdeki aylara ilişkin daha iyimser bir tablo çizdi. Kurumun “İş Piyasası Barometresi” araştırmasına göre, işsizliğin artışının durması ve istihdamda yeniden canlanma bekleniyor.