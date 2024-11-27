Almanya’da işten çıkarma furyası sürüyor: Kaynaklar savaşa, fatura emekçilere

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Çin’in yükselişi, Ukrayna savaşının ağırlaşan faturası derken alarm çanlarının çalmaya başladığı Alman sermayesi faturayı işçilere çıkarmanın hazırlığında. Son dönemlerde VW, Continental, Schaefler, ZF, Mahle ve Bosch’un ardından Thyssenkrupp da küçülmeye gidileceğini açıkladı. On binlerce çalışanın işine son verileceği belirtildi.

2008'deki küresel ekonomik krizden etkilenmeyen tek ülke olan Almanya “altın 10 yıl” olarak adlandırılan sürecin ardından krizde. Her biri birer küresel tekel olan şirketler de gelecek dönem için daralma, fabrikaları kapatma kararı almaya başladı. Özellikle otomotiv sektöründeki krizle birlikte her 5 işçiden 1'inin işini kaybetme tehlikesi söz konusu.

Almanya'nın ve dünyanın en büyük çelik üreticilerinden Thyssenkrupp 11 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. Açıklamaya göre merkezi Duisburg'da olan şirketin bünyesinde çalışan sayısı altı yıl içerisinde 27 binden 16 bine indirilecek.

Thyssenkrupp Steel Europe Yönetim Kurulu Sözcüsü Dennis Grimm, "Geleceğe hazır hale gelmek için üretim ağımızı ve üretim süreçlerimizi kapsamlı bir biçimde optimize etmemiz ve kolaylaştırmamız şart" dedi.

SCHAEFFLER 4 BİN 700 KİŞİYİ KOVACAK

Almanya merkezli otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler geçen haftalarda 2 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere Avrupa'da 4 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Şirket, 'yapısal önlemlerin', rekabet gücünü artırmayı amaçladığını öne sürdü.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in (VW), şirketin merkezinin bulunduğu Almanya'daki 10 fabrikasından üçünü kapatmayı planladığı ileri sürüldü. Bunlardan 10 binlerce çalışanın da işten çıkarılacağı belirtildi. Kalan tesislerin de küçültüleceği, işten çıkarılmayanların ise maaşlarında yüzde 18'e varan kesintiler yapılacağı kaydedildi. VW Almanya'daki 10 üretim tesisinde yaklaşık 120 bin kişiyi istihdam ediyor ve bunların yaklaşık yarısı Wolfsburg'da çalışıyor. IG Metall sendikası VW'nin olası planlarına tepki gösterdi.

BOSCH DA BİNLERCE İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

İşten atma furyasına Bosch da katıldı. Merkezi Stuttgart'ta bulunan şirket, 3 bin 800'ü Almanya'da olmak üzere 5 bin 550 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Bosch, işten atmaların "kaçınılmaz olduğunu" ileri sürdü.

Avrupa merkezi Almanya’nın Köln kentinde bulunan Amerikan otomobil markası Ford da 'aşırı' üretim nedeniyle binlerce işçiyi üç haftalığına 'kısa çalışma'ya gönderiyor. İşçi kıyımı kapıda. 2018’de yaklaşık 20 bin olan çalışan sayısı yaklaşık 13 bine düşürüldü.

ZF: Dünyanın en büyük otomotiv parçası tedarikçileri arasında yer alan ZF, Almanya’daki 54 bin çalışanından 14 binini işten atacağını ilan etti. Bu rakam şirketin Almanya’daki çalışanlarının dörtte birine denk geliyor. Şirketin dünya çapında toplam 169 bin çalışanı var.

DB: 30 bin çalışan kovulacak

Alman Demiryolları da (Deutsche Bahn-DB) ağustos ayında aşamalı olarak beş yıl içinde 30 bin çalışanı işten çıkaracağını açıklamıştı.

BASF: Dünyanın en büyük kimya üreticisi BASF da Ukrayna'da patlayan enerji fiyatları nedeniyle işgücünün bir kısmını Asya'ya taşımayı ve Almanya'daki işçilerini işten çıkarmayı düşünüyor.