Almanya’da kayyum rektör protestosu

Haber Merkezi

Almanya’da düzenlenen ODTÜ buluşmasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin atanmış rektörü Ahmet Yozgatlıgil protesto edildi. Etkinliğe katılan bir kadın ODTÜ mezunu, Yozgatlıgil’e hitaben yaptığı konuşmada rektörlüğünü tanımadıklarını belirterek, “Hoş gelmediniz” dedi.

Halk TV’nin haberine göre mezun konuşmasında, ODTÜ’nün tarihinin bir direniş ve özgür düşünce tarihi olduğunu vurgulayarak, “ODTÜ’nün tarihi seçimle gelen rektörlerin tarihidir. Ne yazık ki üniversitemizde uzun süredir seçilmiş bir rektör yok ve Ahmet Yozgatlıgil’i de rektör olarak kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Mezun kadın “Siz nereye giderseniz gidin hoş bulunmayacaksınız. ODTÜ’nün direniş tarihi sizi bir kara leke olarak yazacak” dedi.