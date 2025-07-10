Almanya’da konut inşaat maliyeti enflasyondan daha hızlı artıyor

Konut sıkıntısının yaşandığı Almanya'da konut inşaatı maliyetinin genel enflasyondan daha hızlı arttığı bildirildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), konut binaları için fiyat artışlarına ilişkin mayıs ayı verilerini yayımladı.

Buna göre, Almanya'da geleneksel olarak inşa edilen konut tipi binaların maliyeti, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı.

Mayısta yıllık enflasyon yüzde 2,1 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, ülkede konut inşaatı maliyeti genel enflasyondan daha hızlı artmış oldu.

TİCARİ VE YOL İNŞAATINDA DA ARTIŞ VAR

Ülkede inşaat maliyeti mayısta geçen yılın aynı ayına göre ofis tipi binalar için yüzde 3,5, ticari binalar için ise yüzde 3,4 arttı. Yol inşaatı maliyeti ise yüzde 4,4 artış gösterdi.

Hamburg Ticaret Bankası Başekonomisti Cyrus de la Rubia, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ülkede inşaat maliyetlerinin önemli ölçüde artmaya devam ettiğini belirterek, “Bu inşaat sektörü ya da federal hükümet için iyi bir haber değil." ifadelerini kullandı.

SOSYAL KONUTLARA TEŞVİK PLANI

Bu arada, iktidar partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Partisi (SPD) altyapının modernizasyonu yanında sosyal konutlar için rekor miktarda ödenek ayırarak konut yapımını teşvik etmeyi hedefliyor.

700 BİN YENİ KONUTA İHTİYAÇ VAR

Öte yandan, nüfusu 84 milyona yaklaşan Almanya'da gayrimenkul piyasasındaki baskının hafiflemesi için yaklaşık 700 bin yeni konuta ihtiyaç duyuluyor. Gayrimenkul uzmanlarına göre, artan inşaat maliyetleri, yükselen faiz oranları, yeni konut inşaatındaki düşüş ve ülkeye yönelik mülteci akını, konut açığının 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oluyor.

BERLİN’DE KİRALAR YÜZDE 110’UN ÜZERİNDE ARTTI

Artan göç aynı zamanda arz sıkıntısı ve konut için yüksek talebin devam etmesinde etkili.

Kiraların en fazla arttığı başkent Berlin'de nüfusun çoğunluğu kirada oturuyor. Başkentte ortalama kiralar 2010'dan bu yana yüzde 110’dan fazla artış gösterirken, yeni dairelerin metrekaresi en az 25 avrodan kiraya veriliyor.

HALK GELİRİNİN YARISINI BARINMAYA HARCIYOR

Öte yandan yüksek enerji fiyatları ve kira artışları nedeniyle, halkın yarısının kirada oturduğu Almanya'da büyük şehirlerde yaşayan ailelerin konut ve ısınma için yaptıkları harcamalar aylık gelirlerinin yüzde 50'sini geçiyor.

Ülkede, zengin ve fakir arasında büyüyen uçurumun konut piyasasında daha da kötüleşmesi dikkati çekiyor.