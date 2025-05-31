Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Almanya’da küçük uçak evin üzerine düştü: 2 ölü

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Kleinenbroich kasabında meydana küçük bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu biri pilot olmak üzere 2 kişi öldü. Uçağın düşme nedenine ilişkin bilgiye ise paylaşılmadı.

Güncel
  • 31.05.2025 16:16
  • Giriş: 31.05.2025 16:16
  • Güncelleme: 31.05.2025 16:19
Kaynak: İHA
Almanya’da küçük uçak evin üzerine düştü: 2 ölü
Fotoğraf: AA /Arşiv

Almanya’da küçük uçak bir uçağın evin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Mönchengladbach kenti yakınlarındaki Kleinenbroich kasabında meydana küçük bir uçak, evin üzerine düştü.

Kazanın ardından yangın çıkarken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Neuss Polis Merkezinden Claudia Suthor yerel medyaya yaptığı açıklamada, kazada biri pilot olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölen diğer kişinin uçakta mı yoksa yerde mi olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Uçağın düşme nedeni henüz bilinmezken, pilotun uçaktaki motor arızasını havadayken bildirdiği ve Mönchengladbach Havalimanı'na inmek istediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol