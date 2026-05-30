Almanya’da Merdan Yanardağ ve İsmail Arı için özgürlük çağrısı

BirGün/Almanya

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) tarafından Almanya’nın Köln kentinde büyük bir festival düzenlendi. “Birlik Olalım” sloganıyla gerçekleştirilen festivale binlerce kişi katıldı. Köln’ün ünlü konser alanı Tanzbrunnen’de başlayan festivalde BirGün Okur İnisiyatifi de bir stant açtı.

TUTUKLU GAZETECİLERE ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

“Özgür basın susturulamaz, gazetecilik suç değildir” pankartının asıldığı stantta, tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı ve tutuklu BirGün yazarı Merdan Yanardağ için özgürlük çağrısında bulunuldu. Festivali ziyaret eden çok sayıda kişi, Merdan Yanardağ ve İsmail Arı’ya gönderilmek üzere mektuplar kaleme aldı.

Festivalde yoğun ilgi gören stantta, tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edilirken BirGün gazetesinin önemine de vurgu yapıldı.