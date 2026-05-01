Almanya’da Nisan ayı enflasyonu: Yüzde 2,9 oldu

Almanya’da enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle Nisan ayında yükselişini sürdürerek yüzde 2,9’a çıktı. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin öncü verilerine göre, ülkede mal ve hizmet fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 2,9 arttı. Mart ayında enflasyon yüzde 2,7, Şubat ayında ise yüzde 1,9 seviyesindeydi. Böylece Nisan ayı verisi, Ocak 2024’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.



Artışta özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş belirleyici oldu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde dizel fiyatları yıllık bazda yüzde 36,1, benzin fiyatları yüzde 18,8 arttı. Kalorifer yakıtı olarak kullanılan fuel oil yüzde 27,3, merkezi ısıtma fiyatları ise yüzde 2,0 yükseldi.

Ekonomist İsmail Akpınar, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çektiğini belirterek, “İran ve Orta Doğu’daki savaşın petrol ve enerji piyasaları üzerindeki etkisi Almanya’da enflasyonu artırıyor. Ancak mevcut veriler, fiyat baskısının şu aşamada enerji kalemlerinin ötesine geniş ölçüde yayılmadığını gösteriyor. Çekirdek enflasyonun yüzde 2,3’e gerilemesi de bu tabloyu destekliyor. 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe giren benzin ve dizeldeki geçici enerji vergisi indirimi, akaryakıt fiyatlarında kısa vadeli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak bu indirimin pompa fiyatlarına ne kadar yansıyacağı, önümüzdeki dönemde enflasyonun seyri açısından belirleyici olacak” dedi.



Verilere göre, Nisan ayında enerji fiyatları genel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 arttı. Mart ayında bu artış yüzde 7,2 seviyesindeydi. Gıda fiyatları ise aynı dönemde ortalamanın altında kalarak yüzde 1,2 yükseldi. Hizmetlerde fiyat artışı yüzde 2,8 olurken, enerji ve gıda hariç çekirdek enflasyon yüzde 2,3 olarak kaydedildi.