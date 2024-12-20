Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı

Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı düzenlendi.

BILD'ın aktardığına göre saldırı sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 80 kişinin yaralandığı öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA, PAZAR KAPATILDI

Saldırganın polis tarafından gözaltına alındığı da bildirildi. Öte yandan Alman basınından WELT'in güvenlik çevrelerinden iddia ettiğine göre şahsın 1974 doğumlu Suudi Arabistanlı bir erkek olduğu söyleniyor.

Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği kaydedildi.

"KORKUNÇ BİR OLAY"

Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı. Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay" dedi.