Almanya’da resesyon riski

DIŞ HABERLER SERVİSİ

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu güncellendi. Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başlamasına çok kısa bir süre kala, ABD için büyüme tahmini arttı.

IMF, ABD ekonomisi için yaptığı tahminini 0,5 puan artırarak bu yıl için yüzde 2,7'ye yükseltti.

Raporda, Almanya için yapılan büyüme tahminindeki düşüş dikkat çekti. IMF'ye göre Almanya, G7 ülkeleri içinde en zayıf büyümeyi gösterecek. Bir önceki raporunda Almanya için büyüme tahminini yüzde 0,8 olarak açıklayan IMF, güncelenen raporunda büyüme tahminini yüzde 0,3'e çekti. Gelecek yıl için yapılan büyüme tahmini de 1,4'ten 1,1'e düşürüldü. Tahmin, yüzde 3,3 olan dünya ortalamasının altında kaldı.

Sanayi üretiminde daralma ve on binlerce işçiyi etkileyen küçülme ile zayıflayan Almanya ekonomisi için, ülkenin finans kurumları da düşük büyüme tahmininde bulunuyor. Ülke ekonomisi, 2002 ve 2003'teki peş peşe küçülmenin ardından ilk kez geçtiğimiz iki yıl art arda küçülmüştü. Geçtiğimiz yıl da ekonomisi daralan Almanya'da tahminler tutarsa 3'üncü daralma da bu yıl görülecek. Ülke, 2025'in ilk çeyreğinde de daralırsa teknik resesyona girecek. Resesyon ile enflasyonun, aynı anda mücadele etmeyi güçleştirmesi, Almanya'yı kötü günlerin beklediğini işaret ediyor.

ÇİN’LE REKABET OTOMOTİV KRİZİNİ TETİKLEDİ

Ülkede reel sektörün en önemli alt sektörü olan otomotiv, Almanya'nın dünyanın en büyük 3'üncü ekonomisi olmasına da en büyük katkıyı sağlayan sektörlerden biri. Otomotiv devi olan ülkede yaşanan üretim krizi, geçtiğimiz yıldan bu yana büyük şirketlerin işten çıkarma ve fabrika kapatmaları ile derinleşti. Otomotiv sektörü, tedarik zincirleri ile beraber ele alındığında pek çok ülkede pek çok alt sektörde üretimi de etkileme potansiyeline sahip. Almanya'daki sanayi üretiminde yaşanan krizin bu nedenle Türkiye gibi tedarikçi ülkelere sıçramasından da endişe ediliyor. Avrupa'da da otomotiv üretimi, Almanya'daki krizden etkilendi.

Otomobil üreticileri Volkswagen ve Ford, otomobil parça tedarikçileri Bosch ve ZF ile çelik üreticisi Thyssenkrupp gibi dev şirketler, bu yıl on binlerce işçiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. 2005'ten beri devamlı istihdam artıran ülkede, 2025'te işsizliğin hızlı artması bekleniyor. Almanya Ekonomi Ensititüsü'nün (IW) yaptığı ankete göre ülkedeki her on şirketten dördü 2025'te işten çıkarma planı yapıyor. Sermayeye yakınlığıyla bilinen IW'nin anketine katılan 2 bini aşkın şirketin yüzde 38'i, ekonomik zorluklar nedeniyle 2025'te personel azaltmayı planladığını bildirdi. Şirketlerin yüzde 40'ı 2025'te işlerinin kötüye gitmesini beklerken aynı oranda şirket de yatırımları azaltmayı düşünüyor.

Sanayideki krizi, Çin'in yeni pazarlara açılması da etkilerken IMF, Almanya'ya uyarı ve tavsiyelerde bulundu, "Gümrük vergisini düşür, ticari gerilimlerden kaçın" dedi.