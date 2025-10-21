Almanya’da savaş hazırlıkları tam gaz!

Almanya, 35 yıl sonra ilk kez savaş ihtimalini açıkça dile getirdi. Federal Afet Dairesi, Rusya’nın saldırgan politikaları sonrası vatandaşlara on güne yetecek gıda ve temel ihtiyaç stoğu yapma çağrısı yaptı. Kurum, “Artık hedefteyiz” diyerek Avrupa’nın güvenlik endişesinin gerçek bir krize dönüştüğünü vurguladı. Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, 35 yıl sonra ilk kez savaşın kapıda olduğunu duyurdu.

Kurum, doğal afetler ce toplumsal hareketler kadar, artık savaşın da gelecek 10 yılda yaşanması son derece mümkün bir felaket olduğunu açıkladı.

Afet Dairesi, Alman vatandaşlarına üç ila on gün yetecek kadar gıda stoğu bulundurmalarını tavsiye etti. Daire Başkanı Ralph Tiesler, “Her zaman önceden hazırlıklı olmak önemlidir. Bu önemle çok işe yarar” dedi.

ALMANLARIN YÜZDE 56'SI HAZIR DEĞİL

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş 4. yılına doğru yaklaşırken, Avrupa güvenliğine yönelik artan tehditler, kurumun kriz hazırlık rehberini güncellemesine neden oldu.

Yeni rehber, 35 yıl sonra ilk kez savaş olasılığını açıkça gündeme taşıdı. “Krize ve Felaketlere Hazırlık” başlıklı 36 sayfalık rehberde dezenformasyonu tanıma yöntemleri, patlama veya saldırı anında sığınak bulma yolları ve korkuyla baş etme stratejileri yer alıyor.

1990’dan bu yana yayımlanan kılavuzlarda savaş senaryolarına yer verilmemişti. O yıllarda odak noktası doğal afetler ve teknik arızalardı.

Ancak şimdi siber saldırılar, sabotajlar ve savaş gibi hibrit tehditler de özel olarak ele alınıyor.

Raporda, her hanenin kendi koşullarına göre hazırlık yapması gerektiği vurgulanıyor. Tiesler, “Acil durum hazırlığı için sabit bir kural yok. Herkes kendi imkanına göre karar vermeli” dedi. Kurumun anketine göre Almanların yüzde 53’ü henüz hiçbir hazırlık yapmamış durumda.

Tiesler, “Dünyada endişe verici bir dönemden geçiyoruz. Korkan, kafası karışan İnsanlara rehberlik etmek istiyoruz” dedi.

HAYATTA KALMAK İÇİN NE GEREKLİ?

Rehber, vatandaşlara alışveriş listesi hazırlama ve kendi ihtiyaçlarını hesaplama imkanı sunan bir kontrol listesiyle birlikte geliyor.

Dört kişilik bir ailenin on günlük hazırlığı yaklaşık 200 ila 300 Euro'ya, yani 12 ila 15 bin TL'ye mal oluyor.

BBK, bu konuda “yaşayan stok” kavramını öneriyor. Yani konserve veya kuru gıdalar sürekli tüketim döngüsüne dahil edilmeli. Tiesler, “Bir dahaki alışverişte makarna veya konserve gibi bir iki ürünü fazla alın. Bunu birkaç kez yaparsanız günlerce yetecek bir stoğunuz olur” dedi.

Kurum ayrıca güneş panelli veya elle şarj edilebilen el feneri, pilli radyo ve küçük ocak gibi ekipmanların bulundurulmasını da öneriyor.

‘HEDEFTEYİZ, RAHATLAMA LÜKSÜMÜZ YOK’

Rehberin hazırlanmasında zorunlu askerlik tartışmaları ve insansız hava araçlarının kullanımı da etkili oldu.

Kimliği belirsiz, Rusya'ya atfedilen insansız hava araçları Avrupa havalimanlarını saatlerce kitlerken, Rus hackerlar aynı havalimanlarını devre dışı bıraktı. Bu esnada Rus uçakları Avrupa hava sahasını ihlal etti.

Diğer yandan olası bir savaşa hazırlanan Avrupa, ordularını hazırlıyor. SAFE fonu altında Fransa, Almanya ve Polonya gibi ülkeler ordularını donatırken, Almanya'da zorunlu askerlerlik yeniden gündeme geldi.

Almanya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Martin Jäger, “Artık hedefteyiz. Rahatlamak gibi bir lüksümüz yok” diyerek uyarıda bulundu.