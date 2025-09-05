Almanya’da sığınma başvuruları yüzde 60 azaldı

Almanya’da sığınma başvurularının sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azaldı. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nin (BAMF) verilerine göre, 2025 yılı Ağustos ayında 7 bin 803 kişi ilk kez Almanya’da sığınma başvurusu yaptı. Bu rakam, 2024 Ağustos ayında 18 bin 427 olarak kayıtlara geçti.

Başvurulardaki düşüşte, hükümetin sıkılaşlaştırma politikaları ve artırılan sınır kontrolleri etkili olduğu belirtildi. Eski İçişleri Bakanı Nancy Faeser döneminde başlatılan sınır kontrolleri, dört ay önce göreve gelen yeni İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt tarafından daha da yoğunlaştırıldı.



Dobrindt, bugüne kadar 12 bin yasa dışı geçişin engellendiğini, 660 kişinin ise iltica başvurusu yapmasına izin verilmeden geri çevrildiğini açıkladı. Bakan, “İlticalarla ilgili politikamız işe yarıyor” diyerek başvurulardaki düşüşü hükümetin başarısı olarak değerlendirdi.