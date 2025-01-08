Almanya’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Almanya’da bir şirket binasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve polis tarafından arandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Stuttgart'ın kuzeyindeki Bad Friedrichshall kasabasında bulunan bir şirket binasında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.
Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve polis tarafından arandığı aktarıldı.
Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.