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Almanya’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Almanya’da bir şirket binasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve polis tarafından arandığı aktarıldı.

Dünya
  • 08.01.2025 00:16
  • Giriş: 08.01.2025 00:16
  • Güncelleme: 08.01.2025 00:17
Kaynak: AA
Almanya’da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Stuttgart'ın kuzeyindeki Bad Friedrichshall kasabasında bulunan bir şirket binasında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Saldırganın olay yerinden kaçtığı ve polis tarafından arandığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

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