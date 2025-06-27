Almanya’da tüketici kredileri için yeni dönem

Almanya Adalet ve Tüketici Koruma Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin 2023/2225 sayılı tüketici kredileri direktifi’ni ulusal mevzuata uyarlamak üzere kapsamlı bir yasa tasarısı hazırladı. Yeni düzenleme, tüketicilerin finansal işlemlerinde daha fazla şeffaflık ve koruma sağlarken, kredi piyasasında dijitalleşmeye de kapı aralıyor.

MİKRO KREDİLER VE "ŞİMDİ AL, SONRA ÖDE" SİSTEMLERİ DE KAPSAMDA

Hazırlanan yasa tasarısı, küçük ölçekli ve faizsiz kredilerden “Şimdi al, sonra öde” modellerine kadar geniş bir yelpazede kredi türlerini kapsıyor. Buna göre, 200 euroya kadar olan krediler de artık yasal denetim altında olacak.

DİJİTALLEŞMEYE UYUM: YAZILI BELGE ŞARTI KALKIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte tüketici kredilerinde yazılı belge şartı kaldırılıyor; sadece metin formu yeterli sayılacak. Bu sayede kredi işlemleri dijital ortamda daha hızlı ve kolay tamamlanabilecek.

DİSPO KREDİLERDE FESİH VE GERİ ÖDEME ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Almanya’da yaygın olarak kullanılan ve yüksek faiz oranlarıyla dikkat çeken dispo (ek hesap) kredileri için de önemli değişiklikler öngörülüyor. Bankalar, hesabı eksiye düşen müşterilere aniden fesih uygulayamayacak. En az iki aylık bildirim süresi zorunlu olacak. Ayrıca, doğrudan icra yerine 12 taksitli geri ödeme planı sunulması gerekecek.

KREDİ NOTUNDA KİŞİSEL VERİLER DIŞLANACAK

Tasarıda yer alan düzenlemelerle, kredi notu değerlendirmelerinde sosyal medya veya sağlık verileri gibi hassas bilgiler kullanılamayacak. Böylece tüketicinin özel hayatına saygı ilkesi gözetilerek kredi kararları daha adil hale getirilecek.

KREDİ SÖZLEŞMELERİ ÖNCESİNDE DAHA FAZLA BİLGİLENDİRME

Kredi sözleşmeleri öncesinde tüketicilere daha kapsamlı bilgi verilmesi zorunlu hale getiriliyor. Açık hesap kredilerinde de tüketicinin fesih durumunda mağdur olmaması için yeni koruma mekanizmaları getirilecek.

FAİZ ÜST SINIRI TARTIŞMALI: TASLAKTA YER ALMADI

Koalisyon ortaklarının daha önce gündeme getirdiği dispo faiz oranlarına üst sınır getirilmesi önerisi ise taslakta yer almadı. Adalet Bakanlığı, bu tür bir adımın düzenlemeyi aşırı katılaştıracağı ve tüketicilerin bu kredi türlerine erişimini zorlaştıracağı gerekçesiyle mesafeli yaklaşıyor.

REKABET VE DENETİM ALANLARINDA YENİ KURALLAR

Tasarı ayrıca finansal denetim kuralları ve rekabet hukuku alanında güncellemeler içeriyor. Fiyat bilgilendirme yükümlülükleri yeniden düzenlenirken, borç danışmanlığı konusunun ayrı bir yasa paketiyle ele alınacağı belirtildi.

BAKAN HUBİG: "BORÇ TUZAĞINI ENGELLEMEK İSTİYORUZ"

Adalet Bakanı Stefanie Hubig, düzenlemenin amacını şöyle özetledi:

“Hızla imzalanan kredi sözleşmeleri, bireysel durumlarda ciddi riskler doğurabiliyor. En kötü senaryoda, tüketici borç tuzağına düşebilir. Biz bu tuzağı engellemek istiyoruz.”