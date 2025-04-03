Almanya’da üç günlük Ford grevi

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Almanya’nın Köln kentindeki Ford fabrikalarında önceki gününden itibaren üç günlük uyarı grevi başlattı. Evrensel’in haberine göre IG Metall sendikası Niehl, Merkenich ve yedek parça merkezinde çalışan tüm işçileri perşembeye kadar üretimi durdurmaya çağırmıştı. İşçiler bu süreçte günde 1’er saat iş bırakacak.

Yaklaşık üç hafta önce, ABD merkezli Ford, Alman iştiraki için verdiği finansal garantileri geri çekti. Önümüzdeki dört yıl boyunca ABD’den para aktarımı devam edecek olsa da, bu eskisi gibi koşulsuz olmayacak. Bunun üzerine sendika ve işyeri temsilcileri fabrika yönetimini yaklaşık 11 bin 500 çalışanı kapsayacak bir “sosyal plan” konusunda müzakereye çağırdı. Geçen hafta ilki yapılan müzakereler devam edecek. IG Metall’e göre, Ford yönetimi talepleri kesin bir dille reddetti.