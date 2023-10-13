Almanya’da vefat eden Süryani kadının cenazesi memleketi Silopi’de defnedildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yaşadığı köyden 1993 çıkan Süryani İlişva Sağman’ın cenazesi, 20 yıl sonra memleketine getirildi.

Silopi’nin Kösreli köyünden taşınarak 1993 yılında Almanya’nın Stuttgart şehrine yerleşen İlişva Sağman, 2003’te 88 yaşında vefat etti. Stuttgart’ta defnedilen Sağman, vefat etmeden önce cenazesinin memleketinde defnedilmesini vasiyet etti. Sağman’ın bu isteği 20 yıl sonra yerine geldi.

Vasiyeti yerine getirmek isteyen yakınları, Türk konsolosluğu yetkilileriyle iletişime geçti. Görüşmelerin ardından Sağman’ın cenazesi, Stuttgart’tan alınıp, uçakla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi. Kara yoluyla Cudi Dağı eteklerindeki Silopi ilçesi Kösreli köyüne getirilen cenaze için tören yapıldı.

Papaz İshak Ergün tarafından yapılan dini vecibelerle Sağman, doğduğu yerde 20 yıl aradan sonra defnedildi. Törene, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ile Sağman’ın yakınları katıldı. Defnin ardından Kaymakam Koç ve beraberindekiler köydeki kiliseyi de gezip, bölge halkıyla bir süre sohbet etti.







