Almanya’da yeni yıl kutlamalarında havai fişeklere yasak getirilmesi talebi

Haber: İlhan Baba



(BERLİN) - Almanya’da Polis Sendikası (GdP), yeni yıl kutlamalarında havai fişek kullanımının yasaklanmasını talep eden imza kampanyası başlattı. Kampanya kısa sürede 2,7 milyon imza topladı ve ülke tarihinin en büyük dijital imza kampanyası olarak kayıtlara geçti.



GdP Berlin Şubesi Başkanı Stephan Weh, "Ülke çapında havai fişek yasağı, hemen!" başlıklı dilekçelerine, 2,7 milyon kişinin imza attığını bildirdi.

Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’in talebe karşı çıktığını belirten Weh, “Artık bir meslektaşımızın bu tehlikeli havai fişek çılgınlığında hayatını kaybetmesini beklemek istemiyoruz. Almanya, yeni yıl kutlamalarında düşünce değişikliğine hazır” dedi.



Polis Sendikası, güvenlik gerekçesiyle özel satışlara yönelik genel bir yasak talep ediyor ve bunun yerine organizeli kamu etkinliklerinin düzenlenmesini öneriyor.

GdP Genel Başkanı Jochen Kopelke de havai fişek kullanımının “hukuksuz alanlar” yarattığını belirterek, Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’in önceliklerini yanlış belirlediğini savundu. Kopelke, Bakan’ın sınır güvenliği için 15.000 polisi görevlendirdiğini ve bunun şehirlerde ve tren istasyonlarında güvenliği zayıflattığını öne sürdü.



Öte yandan “Spiegel” dergisinin haberine göre, Almanya’daki eyaletlerin çoğunluğu yılbaşı gecesinde havai fişek kullanımını kendi yetkileri çerçevesinde düzenlemeyi planlıyor. On eyalet görüş bildirirken, uygulama biçimleri farklılık gösteriyor. Berlin ve Bremen eyaletleri, yasak yetkisinin eyaletlerde olmasını isterken, Bavyera havai fişek kullanımına izin vermeyi planlıyor.

Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Schleswig-Holstein ve Mecklenburg-Vorpommern, belediyelere daha fazla yasak yetkisi verilmesini destekliyor, Rheinland-Pfalz eyaleti, hayvan barınakları ve hayvan parkları çevresinde koruma alanları oluşturulmasını talep ediyor.