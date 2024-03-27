Almanya’da yolcu otobüsü devrildi: 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya’nın Leipzig kentinde yakınlarındaki otoyolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Almanya’nın başkenti Berlin’den İsviçre’nin Zürih kentine giden bir yolcu otobüsü, yerel saatle 09.45 sıralarında Leipzig kenti yakınlarında A9 otoyolunda devrildi.

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri ile helikopter sevk edildi. Otoyol her iki yönde kapatıldı. Polis Sözcüsü Olaf Hoppe yaptığı açıklamada, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Hoppe, yaralıların helikopterlerle hastaneye kaldırıldığını aktardı.

FlixBus firmasına ait yolcu otobüsünde 53 yolcu, 2 şoför olduğu öğrenilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.