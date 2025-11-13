Almanya’da zorunlu askerliğe dönüş hazırlığı: Hükümet ortakları anlaştı

Almanya’da haftalardır süren zorunlu askerlik tartışmalarında hükümet ortakları Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) uzlaşmaya vardı. Yeni Askerlik Hizmet Yasası kapsamında, 18 yaşına giren tüm erkekler yeniden sağlık ve uygunluk muayenesine tabi tutulacak.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, koalisyon partilerinin savunma uzmanlarıyla yapılan toplantıda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

20 BİN GÖNÜLLÜ BEKLENİYOR

Yeni düzenlemeye göre 2026 başından itibaren 18 yaşındakilere anket formu gönderilecek. Bu formun doldurulması erkekler için zorunlu, kadınlar için ise isteğe bağlı olacak. 2027 ortasından itibaren yaklaşık 300 bin kişilik yaş grubunun tamamı muayeneye çağrılacak. İlk etapta yaklaşık 20 bin gönüllünün orduya katılması bekleniyor.

Yeterli gönüllü bulunamaması durumunda, “adil seçim” esasına dayalı yeni bir yasal düzenleme ile zorunlu askerlik yeniden devreye alınabilecek. Ancak bunun için hem hükümetin asker açığını tespit etmesi hem de Federal Meclis’in onayı gerekecek.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) başlangıçta iki aşamalı kura sistemini savunuyordu. Bu sistem, önce muayeneye çağrılacakları, ardından askere alınacakları belirlemeyi öngörüyordu. Ancak Savunma Bakanı Pistorius’un karşı çıkması üzerine bu formül son uzlaşmada tamamen kaldırıldı.

NATO’NUN PLANI

NATO’nun yeni savunma planları ve Rusya'ya karşı ittifak nedeniyle Almanya, ordu mevcudunu 80 bin artırarak 260 bine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca 200 bin kişilik bir yedek kuvvet oluşturulması planlanıyor. Mevcut asker sayısının bu hedefin oldukça gerisinde kalması, zorunlu muayene kararının yeniden gündeme alınmasına yol açtı.

Almanya Anayasası yalnızca erkekler için zorunlu askerliği öngörüyor. Kadınların sisteme dahil edilip edilmeyeceği tartışmaları sürerken, anayasal değişiklik için şu anda gerekli çoğunluk bulunmuyor.

SPD’li Savunma Bakanı Pistorius, yeni askerlik hizmet yasasının 2026 yılında yürürlüğe girmesini istiyor.

CUMHURBAŞKANI DA VURGULAMIŞTI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Ordu'nun (Bundeswehr) 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bugün Berlin'de düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ordunun daha fazla personele ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.

Steinmeier, ordunun daha fazla askere ihtiyaç duyduğunu belirterek, uzun vadede en adil çözümün "herkes için zorunlu hizmet" olduğunu belirtmişti.

Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de kaldırılmış, ordu tamamen gönüllülük esasına dayalı hale getirilmişti.