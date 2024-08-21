Almanya’dan Baltıklar’a üs

Dış Haberler

Yayılmacı emelleri iki büyük dünya savaşına yol açan Almanya, Ukrayna Savaşı’nı fırsata çevirme peşinde. Amerikan emperyalizminin dümenine girerek Rusya’ya savaş açan Alman militarizmi, Baltık bölgesine yerleşmek için ilk adımı attı.

Litvanya'da savaşa hazır 4 bin Alman askerine ev sahipliği yapacak askeri üssün inşaatına başlandı. Üssün 2027 yılının sonlarına doğru kullanıma hazır hale gelmesi planlanıyor.

SAVAŞIN ARDINDAN BİR İLK

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklemesiyle kendi Ulusal Doktrinini devreye sokarak silahlanmaya hız veren Alman hükümeti NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere asker konuşlandırma kararı almıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Alman askeri bir başka ülkede ilk kez kalıcı görevlendirilmiş olacak.

Üs Litvanya'nın başkenti Vilnius yakınlarındaki Rudninkai bölgesinde yer alacak. Burası Rusya'nın müttefiki Belarus sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta. Pazartesi günü askeri tesisin temel atma töreninde konuşan Litvanya Başbakanı Ingrid Simonyte, "Biz güvende değilsek onlar da (Almanya) güvende değil" dedi.

LİTVANYA KIŞKIRTIYOR

Simonyte hükümeti Ukrayna işgalinin ardından savunmaya daha fazla kaynak yaratabilmek için bazı vergileri artırmıştı. Bu yıl Litvanya'da savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ü ile NATO hedefi olan yüzde 2'nin üzerine çıktı. Ülke tarihinin en büyük inşaat projelerinden biri için Vilnius yönetimi bir milyar euro harcayacak. Ancak şu ana kadar üssünün sadece beşte biri için yüklenici firmalarla sözleşme imzalandı. Bu durum tesisin zamanında hazır olmayacağı endişesine neden olurken Savunma Bakanı Laurynas Kasciunas yıl bitmeden kalan sözleşmelerin yapılacağını kaydetti.

Reuters'ın Haziran ayında ulaştığı bütçe taslağına göre Alman hükümeti bir kısmı Litvanya'ya sevk edilmek üzere 105 adet Leopard tankı alımı için 2,93 milyar euroya ihtiyaç duyuyor. Almanya, ABD ile birlikte Ukrayna’ya en fazla askeri ve maddi destek sunan ülkelerin başında geliyor. Berlin'deki koalisyon hükümeti başındn bu yana savaşın en büyük destekçilerinden. Almanya'nın Ukrayna'ya bu yılın bütçesinde 8 milyar avro, 2025'in bütçesinde de 4 milyar avro sağlanmasının kararlaştırıldığı ancak bu paranın neler için harcandığının belli olduğu belirtildi. Almanya 22 Şubat 2022'de başlayan savaştan bu yan doğrudan ödemeler veya silah yardımı şeklinde 34 milyar avro tutarında yardım sağladı.

Özellikle Alman yapımı Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi savaşın seyrinde önemli bir yer tutuyor.