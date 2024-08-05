Almanya’dan müzik yazarı Murat Meriç’e 4 günlük vize!

Almanya, vize başvurusu yapan müzik yazarı Murat Meriç'e sadece 4 günlük vize verdi. Murat Meriç, ikinci başvurusuna randevu bile verilmediğini belirterek bu yüzden gidemediği AC/DC konserinin biletlerini paylaştı.

Müzik yazarı Murat Meriç, AC/DC konseri için gitmek istediği Almanya'nın kendisine yalnızca 4 günlük vize verdiğini, daha sonraki vize başvurusuna ise konser tarihi geçmesine rağmen randevu bile vermediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meriç, elinde kalan konser biletlerini de paylaştı.

"RANDEVU BİLE VERİLMEDİ"

Şu ana kadar her başvurusunda en az iki yıllık vize aldığı Almanya'nın bu sefer kendisine yalnızca 26-29 Nisan tarihleri için vize verdiğini belirten Meriç, bir sonraki başvurusuna randevu tarihi bile verilmediğini ifade etti.

Almanya Büyükelçiliği'ni etiketleyen Murat Meriç, "15 Mayıs’tan beri randevu bekliyorum. Konser günü geçti, randevu hâlâ gelecek. Bu arada aldığım başka konser biletleri de yandı. Aksayan programlardan, almadığım işlerden söz etmiyorum bile" dedi.

Bu biletler vize alamadığım için gidemediğim AC/DC konserinin biletleri. Elimde kaldı. Bugüne kadar her seferinde en az iki yıllık vize aldığım Almanya, Mart ayında yaptığım başvuru sonrasında 26-29 Nisan arasında geçerli olmak üzere dört (4) günlük vize verdi. @AlmanyaBE pic.twitter.com/nb7JHdj3pP — Murat Meriç 🌈 (@PopDedik) August 5, 2024

Murat Meriç, 2008'den beri Almanya'ya gidip geldiğini, bir sene Berlin'de yaşadığını da vurguladı.