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Almanya’dan müzik yazarı Murat Meriç’e 4 günlük vize!

Almanya, vize başvurusu yapan müzik yazarı Murat Meriç'e sadece 4 günlük vize verdi. Murat Meriç, ikinci başvurusuna randevu bile verilmediğini belirterek bu yüzden gidemediği AC/DC konserinin biletlerini paylaştı.

Kültür Sanat
  • 05.08.2024 13:51
  • Giriş: 05.08.2024 13:51
  • Güncelleme: 05.08.2024 14:03
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’dan müzik yazarı Murat Meriç’e 4 günlük vize!
Murat Meriç. (Fotoğraf: Bradley Secker)

Müzik yazarı Murat Meriç, AC/DC konseri için gitmek istediği Almanya'nın kendisine yalnızca 4 günlük vize verdiğini, daha sonraki vize başvurusuna ise konser tarihi geçmesine rağmen randevu bile vermediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meriç, elinde kalan konser biletlerini de paylaştı.

"RANDEVU BİLE VERİLMEDİ"

Şu ana kadar her başvurusunda en az iki yıllık vize aldığı Almanya'nın bu sefer kendisine yalnızca 26-29 Nisan tarihleri için vize verdiğini belirten Meriç, bir sonraki başvurusuna randevu tarihi bile verilmediğini ifade etti.

Almanya Büyükelçiliği'ni etiketleyen Murat Meriç, "15 Mayıs’tan beri randevu bekliyorum. Konser günü geçti, randevu hâlâ gelecek. Bu arada aldığım başka konser biletleri de yandı. Aksayan programlardan, almadığım işlerden söz etmiyorum bile" dedi.

Murat Meriç, 2008'den beri Almanya'ya gidip geldiğini, bir sene Berlin'de yaşadığını da vurguladı.

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