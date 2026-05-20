Almanya’dan patriot hamlesi

Haber Merkezi

Almanya Savunma Bakanlığı Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye’de bir Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü konuşlandırılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, NATO’nun güneydoğu kanadındaki hava savunmasına destek verecek bu gücün şimdilik Eylül ayına kadar Türkiye’de bulunacağı kaydedildi. Karar Temmuz ayında Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nden hemen önce açıklandı. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, görev gücünün bir Patriot ateşleme birimi ile 150 askerden oluşması öngörülüyor.

Mart ayı ortasında Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nün bulunduğu bölgeye ABD ordusuna ait Patriot bataryasının konuşlandırılacağı açıklanmıştı. Almanya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilecek görev gücünün ABD birliklerinin yerini alacağını belirtti. Böylelikle Almanya’nın NATO hava sahasının korunmasında "adil yük paylaşımı" açısından önemli bir katkı sağlayacağı iddia edildi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya’nın NATO içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini savunarak, Türkiye’de güneydoğu kanadının güçlendirilmesine katkı sağlanacağını iddia etti. Pistorius, "Askerlerimizin Türk ve ABD’li ortaklarımızla birlikte çok yakın koordinasyon içinde olması, müttefiklerimizle iş birliğimizin ne kadar güvenilir bir şekilde işlediğini gösteriyor" dedi.

Alman ordusuna ait Patriot bataryaları son olarak 2013 ile 2015 yılları arasında NATO misyonu çerçevesinde Kahramanmaraş’ta konuşlandırılmıştı. Bu Patriot bataryaları yaklaşık üç yıl boyunca Suriye sınırında NATO hava sahasını korumuştu. Alman ordusuna ait hava savunma gücü geçen yıl Polonya’da ve daha önceki yıllarda ise Slovakya ve Litvanya’da konuşlandırılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mart ayında Adana, İncirlik’e ve Malatya’ya birer Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı. Sistemlerin Almanya’daki Ramstein hava üssünden tedarik edildiği belirtildi. Türkiye’de on yıldan uzun süredir yalnızca bir Patriot sistemi bulunuyor. Bu, İspanya tarafından Adana İncirlik üssüne konuşlandırılmış durumdaydı.