Almanya’dan Türkiye’ye Alican Uludağ çağrısı

Friedrich Merz’in başında olduğu Almanya hükümeti, DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ’ın İstanbul’da tutuklanmasına tepki gösterdi.

Gazeteci Alican Uludağ'ın, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “alanen hakaret ettiği” iddiasıyla tutuklanması, Alman hükümetinin dünkü olağan basın toplantısında gündem oldu.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Alman Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Sebastian Hille, gazeteci Uludağ'ın, Erdoğan'a haraket ettiği iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanması ile ilgili süreci "çok derin endişe ve büyük bir dikkatle izlediklerini" belirtti.

Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer'ın, Federal Hükümet adına Türkiye'ye Uludağ'ın derhal serbest bırakılması için çağrı yaptığına işaret eden Hille, “Basın ve düşünce özgürlüğü bizim için önemli. Bu özgürlükler demokratik toplumların vazgeçilemez temel taşlarıdır” dedi.

“TÜRKİYE’DE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ENDİŞE KONUSU”

Sözcü Sebastian Hille, “Gazeteciler görevlerini baskılardan korkmadan yapabilmeli. Bu Türkiye için de geçerli. Deutsche Welle ve çalışanları, Türkiye'de özgürce çalışabilmeli, bağımsız haber yapmalı” diye konuştu.

Türkiye'de basın özgürlüğünün içinde bulunduğu durumun yıllardır uluslararası alanda endişe konusu olduğunu söyleyen Hille, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu bağlamda, medya çalışanlarının korunması ve hukukun üstünlüğü ilkesine uygun prosedürlerin uygulanması özel bir önem taşımaktadır. Federal hükümet bunun sağlanması için kararlılıkla gereken adımları atacaktır."