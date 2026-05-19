Almanya’dan Türkiye’ye Patriot ve asker sevkiyatı: NATO kapsamında 150 asker konuşlandırılacak

Almanya, NATO’nun güneydoğu kanadındaki hava savunması için Türkiye’ye Patriot ve yaklaşık 150 askerden oluşan bir birlik göndereceğini açıkladı. Sevkiyatın önümüzdeki haftalarda gerçekleştirileceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, konuşlandırmanın NATO’nun Entegre Hava ve Füze Savunma Sistemi kapsamında yürütüleceği belirtildi. Bundeswehr bünyesinde oluşturulacak “Hava ve Füze Savunma Görev Gücü”nün Türk Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde görev yapacağı ifade edildi.

Açıklamada, gönderilecek Alman birliğinin halihazırda bölgede görev yapan ABD askerlerinin yerini alacağı kaydedildi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, görevin NATO içindeki sorumluluk paylaşımının bir parçası olduğunu belirterek Almanya’nın ittifak içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Pistorius, Alman Hava Kuvvetleri’nin uluslararası görevlerde edindiği deneyime dikkat çekerek, “Askerlerimiz NATO hava sahasının ve müttefiklerimizin korunmasına önemli katkı sağlayacak” dedi.

EYLÜLE KADAR SÜRECEK

Mevcut planlamaya göre Alman Patriot birliğinin Haziran 2026’da Türkiye’de göreve başlaması ve Eylül 2026’ya kadar bölgede konuşlu kalması öngörülüyor. Birliğin görev süresi boyunca NATO’nun entegre hava ve füze savunma ağı kapsamında faaliyet yürüteceği belirtildi.